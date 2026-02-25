Resident Evil Requiem 2.27發售｜男神Leon與雙主角玩法回歸

《Resident Evil Requiem》生化危機9 安魂曲（日版名：Biohazard Requiem）是 Capcom《生化危機》系列的第九部主要作品。作為生化危機系列 30 週年紀念作，故事舞台重新返回在《Bio Hazard 2》後30年， 已被喪屍毀滅的廢墟城市 Raccoon City（浣熊市），除了系列最高人氣「男神」Leon Kennedy 回歸，加上FBI 女性分析員 Grace Ashcroft，重新使用系列經典的男／女雙主角打法。



網購生化危機9安魂曲即減$30 PS5版本Switch2版本

30年後重返Raccoon City｜雙主角故事背景

《Resident Evil》自推出以來30年，故事由最早期的「洋館」（台灣翻譯名《惡靈古堡》因而得名），最經典的0／2／3代 Raccoon City（浣熊市）由差館打到全城喪屍。後來又將舞台國際化，打到歐洲邪突荒村、非洲、香港甚至北極！

Resident Evil Requiem 則重新帶大家返回浣熊市，遊戲劇情圍繞著兩位主角展開，他們的命運因一場在美國中西部發生的神祕死亡事件而交織，分開雙線進行冒險，最終交疊。

葛蕾斯·艾許克羅（Grace Ashcroft）

FBI 情報分析員，亦是PS2遊戲《生化危機 逃出生天》（RE Outbreak）主角 Alyssa Ashcroft 的女兒。她前往Wrenwood 酒店調查母親 8年前遇害事件 ，卻意外發現了與浣熊市事件有關。

生化危機9：安魂曲／RE9新預告｜Leon強勢回歸雙主角玩法風格各異

里昂·S·甘迺迪（Leon S. Kennedy）

這位自名作《Resident Evil 2》就多次出場的「男神」，如今成為了 DSO 的資深特工(Division of Security Operations）。他在調查浣熊市倖存者的死因時，追蹤前 Umbrella 保護傘公司科學家 Victor Gideon 來到此地。

玩法男女有別：一個解謎、一個正面惡鬥

本作融合了系列不同時期的玩法風格，並支持隨時切換第一人稱與第三人稱視角。Grace 章節側重於經典的「生存恐怖」，由於她不擅長戰鬥，玩家需利用潛行、躲避（如躲在桌下）及解謎來逃避怪物「Victor Gideon」的追獵。而Leon 則以「動作戰鬥」為主，里昂可以使用槍械、斧頭進行格鬥與招架，對抗成群的變種殭屍。

《Resident Evil Requiem》有商場活動？仲有紀念品送？

2 月 27 日至 3 月 10 日 期間，灣仔合和中心4樓的 Assemble 與 CAPCOM 合辦《Resident Evil Requiem》期間限定發售紀念活動。場內除了遊戲試玩，還有限定收藏品、周邊銷售專區、沉浸式打卡場景及互動任務。購買任何版本《Resident Evil Requiem》即送獨家名片套（數量有限，送完即止）

Resident Evil Requiem 會在甚麼平台玩到？邊個版本最正？

遊戲採用 RE Engine 開發，是系列首款原生支持「路徑追蹤」（Path Tracing）的作品，當中PS5 版本支援 4K 60fps；PS5 Pro 可在開啟光線追蹤下玩盡 4K 60fps。預計PS5 Pro 版可以用最平硬件現到較高畫質（電腦視硬件組合、效果因人而異）。

此外也同時推出：Xbox Series X/S、PC (Steam / Epic Games Store) 以及 Nintendo Switch 2 版本，有網民就比較擔心 Nintendo Switch 2 會否出現畫質及流暢度下跌的情況，但實際未知。

