日本 PS5 加價：成本壓力成主因，香港人要趁4月2日加價前出機嗎？｜根據 Sony Interactive Entertainment (SIE) 的官方公告，日本、歐洲、美國、英國地區的 PS5 主機系列（包括光碟版、數碼版、PS5 Pro 以及手提機PlayStation Portal）將會全線加價。原因是市場營運環境、全球經濟通脹以及物流成本上升所作出的價格調整。香港人去旅行常因兌換率便宜而考慮購入的日本版 PS5，售價再度提高；以光碟版 PS5 為例，售價由原本約 8 萬日圓升至近 9.8 萬日圓，漲幅相當驚人。



香港市場現狀：暫未跟隨但仍存隱憂

目前香港地區的 PlayStation 5 官方建議零售價暫時維持不變，光碟版仍保持在港幣 $3,780 左右的水準。然而，這並不代表香港市場完全安全。回顧過去幾次漲價潮，日本通常是第一波調整的地區，隨後亞太區其他市場亦有機會跟進。

情報來源：PlayStation 5 Blog

PlayStation 5 光碟版

新定價：97,980 日圓（HK$4,781）/原價 79,980 日圓（HK$3,903）

PlayStation 5 數位版

新定價：89,980 日圓（HK$4,391）/原價 72,980 日圓（HK$3,561）

PlayStation 5 Pro

新定價：137,980 日圓（HK$6,733）/原價 119,980 日圓（HK$5,855）

PlayStation Portal

新定價：39,980 日圓（HK$1,951）/原價 34,980 日圓（HK$1,707）

其他地區PS5主機新定價

美國

標準版新價：649.99 美元／數位版新價： 599.99 美元／PS5 Pro 新價： 899.99 美元

英國

標準版新價：569.99 英鎊／數位版新價：519.99 英鎊／PS5 Pro 新價： 789.99 英鎊

標準版新價：649.99 歐元／數位版新價：599.99 歐元／PS5 Pro 新價： 899.99 歐元

玩家購買策略：應否趁現在入貨？

由於現時 PS5 平台在《生化危機9》推出後，近期暫無爆炸性新作，日本對主機需求不算高，所以也不必太擔心香港的行貨會被轉售去日本。但如果你本來就打算購買 PS5，目前的建議是「早買早享受」。考慮到全球供應鏈與電子零件成本依然浮動，現有型號的價格防線隨時可能失守。