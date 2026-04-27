PlayStation 5 全線主機香港行貨5月1日加價｜索尼剛剛拋下震撼彈，宣布香港區由5月1日起，跟隨其他國家／地區加價，加幅接近兩成。當中本身定價最貴的PS5 Pro，加價後定價超過6千5，而當中加幅最大的竟是PS5數位版主機，加幅接部4成，新價$1,277港元！索尼指加價原因是全球經濟環境持續承受壓力，更有英國報導指，中東戰爭令到各種製作成本都大幅飆升，迫不得己才決定加價。各位香港區用家，會不會考慮馬上去以原價入貨？



產品項目｜現時定價｜2026年5月1日新定價｜加幅差額

PS5 主機｜港幣 3,780元｜港幣 4,730元｜+港幣 950元

PS5數位版｜港幣 2,980元｜港幣 4,257元｜+ 港幣 1,277元

PS5 Pro主機｜港幣 5,780元｜港幣 6,502元｜+ 港幣 722元

PlayStation Portal｜港幣 1,580元｜港幣 1,936元｜+ 港幣 356元

情報來源：PlayStation 5 Blog

其他地區PS5主機新定價

其他國家的PS5系列主機早在4月已經加價，新價如下：

日本

標準版新價：97,980 日圓／數位版新價： 89,980 日圓／PS5 Pro 新價： 137,980日圓

美國

標準版新價：649.99 美元／數位版新價： 599.99 美元／PS5 Pro 新價： 899.99 美元

英國

標準版新價：569.99 英鎊／數位版新價：519.99 英鎊／PS5 Pro 新價： 789.99 英鎊

標準版新價：649.99 歐元／數位版新價：599.99 歐元／PS5 Pro 新價： 899.99 歐元