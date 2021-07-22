香港動漫電玩節2021率先直擊，因諸多事情停辨近兩年的動漫節，將在6月23日至26日舉行，PS5、Hot Toys、Hasbro（變形金剛及Marvel玩具）、角川齊齊唔玩。但其實場內仍然有不少展商準備了精彩活動及各種筍貨，即睇現場直擊！



事前必知：ACGHK2021防疫要求／節目／頭籌（點圖放大）

特別提醒各位到場的玩家同好，因食衛局更改展覽場覽場地設限，會展場館只能維持50％容納量，大會將不斷在動漫節facebook更新龍尾位置，並呼籲玩家在入場後2.5小時內離場，祝大家玩得開心又安全。



+ 13

相關文章：香港動漫節2021懶人包｜防疫要求／節目／頭籌／限定品一文看清

【必睇展區01】BANDAI或成最大贏家😆😆

因為Hot Toys、Hasbro等知名玩具廠都相繼在場外自己搞show，想買超人、機械人等「男仔玩具」，你荷包中的鈔票大部份應該都要進貢給萬代。

超合金魂宇宙飛龍出展．百獸合體食玩送勁多紀念品

雖然今年沒有高達模型比賽展品，不過BANDAI就帶了不少新貨到場，包括年底才發售的GX-100超合金魂宇宙飛龍。



+ 20

14款熱賣高達模型 透明綠Kitty渣古見貨即掃（數量有限 售完即止）

+ 24

仲有大型扭蛋區+買物區

+ 11

【02】千值練大進擊 SRX實物展出（點圖放大）

正在接受預訂的千值練《超級機械人大戰OG》3合1機體SRX，場內有實物展出呀！另外還有限定100名6折訂Riobot帝皇萬能俠！



+ 10

【03 XBox Series X】買GamePass送4千蚊手提電腦

XBox Series X今屆在CLS展區有不少活動，買GAME PASS 送即送價值$3,996的Surface Go 2手提電腦，更有Agent L、Renee李蔓瑩、達哥打機活動。



+ 1

【04 潮巨匠搪膠區】封關一樣有外國作品睇（點圖放大）

+ 15

【05 TINY】 戇豆先生1：1 Mini Cooper車

超正！本地合金車仔名牌Tiny今年主打Mr.Bean 的Mini cooper 車，場內更有部同款1：1可影相。



Tiny 1：1 Mr.Bean Mini cooper 車。（鍾世傑 攝）

【06 數碼港】經典古早遊戲機展

數碼港有多款本地開發手機遊戲玩，另有5G遙控車試玩及懷舊遊戲主機時光隧道展區。



數碼港經典古早遊戲機展（鍾世傑 攝）

【07 ThreeZero】首次公開Robo Dou 斷空我

大比例抵玩合金系列Robo Dou公開新款《超獸機神》斷空我，身型修長有型。



ThreeZero Robo Dou公開新款《超獸機神》斷空我（鍾世傑 攝）

【08 木棉花／MediaLink】日本動精品（點圖放大）