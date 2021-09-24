【Nintendo Direct 9.24 懶人包／MHRise Sunbreak／Switch玩N64／星之卡比新作／Bayonetta 3】任天堂Direct今次認真多料，40分鐘的影片有過半都令人驚喜，包括MHRise G級的擴充包、陸行鳥賽車的復活、動森有更新、星之卡比全新作、Bayonetta 3終於有新消息等等。以下就選出10大重點懶人包快速看。



【01】Monster Hunter Rise Sunbreak 大型擴充包

公布MHRise的超大型擴充內容Sunbreak，大量增加新元素，包括有新的故事、任務Rank、新的原野及魔物、新的動作。新片亦出現一條全新的古龍，並預定2022年夏季推出。

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【02】陸行鳥賽車復活 魔石出FF魔法

PS1時代超經典的陸行鳥賽車《Chocobo GP》竟然復活，在賽道取得魔石可發動FF的各種魔法阻礙對手，也支援了1至8人及線上遊玩、更有最大8人x8組的64人大逃殺模式，預定2022年推出。另外按照新聞稿Chocobo也有了譯名「巧可啵」。

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【03】NieR 班底新作公開 討伐龍的卡片RPG

早前曾透露過的NieR尼爾班底、橫尾太郎等人製作，類似獨立遊戲的新作《Voice of Cards龍之島》正式公開。使用卡片來表達版圖、NPC、商店等RPG式的遊戲，戰鬥也是用卡牌來進行。故事是一行人去討伐龍，有魔物及魔女作為同伴，未知世界觀與Drag on Dragoon有沒有關連。預定10月28日便推出，即日更有體驗版可試玩。

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【04】星之卡比全新作 首次全3D 360度大冒險

萬人迷的星之卡比全新作《星之卡比Discovery》公布，是系列首次的全3D 360度版圖動作冒險，看起來有點像Mario Odyssey。當然卡比標誌性的吸入&複製功能仍健在，能變成劍士、冰/火法師等對抗敵人。舞台像是現代文明遺跡化，面對名為野獸軍團的敵人。預定2022年春季推出。

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【05】動物森友會11月有更新 獨立Direct極期待

上次E3時仍然不見影，令不少玩家失望的《集合吧！動物森友會》終於公布將會有新的更新。暫時揭露了在博物館的1樓左面增設了「喫茶店蜜蜂之巢」。詳細的會在10月的獨立一個動物森友會Direct公開（能夠獨立開一個Direct節目，有望會是一個大型更新）。更新預定會在11月推出。

【06】Triangle Strategy 大改良＆發售日公布

早前推出了體驗版的Triangle Strategy公布接納了大量玩家的意思，為遊戲進行了多方面的改良。包括難易度選擇、UI介面表示、鏡頭轉向、對話記錄、遊戲讀取時間等都得到改善，也增加了自動再生及Skip功能。同時也公布遊戲發售日是2022年3月4日，另外亦有包含Ost、卡牌、天秤模型、包袱布的Collector’s Pack特別版。

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【07】NSO追加N64 + MD及各自出手掣

月費線上服務Nintendo Switch Online公布即將支援玩到N64及Mega Drive遊戲的新方案「NSO + 擴充包」，能在Switch玩到像Zelda時之笛、Mario 64、Starfox 64；MD的魔法氣泡、PSO、戰斧等作品。新方案預定會在10月下旬推出，而更多的遊戲亦會在未來追加，例如Zelda穆修拉的面具、星之卡比64等。至於新方案價錢及NSO升級費用等詳情會在之後才公布。此外更公布會分別推出N64及MD樣式的手掣，更是無線版本。

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【08】Mario 動畫電影公布「星爵」配音

今次Direct上更有宮本茂亂入，在場公布《Super Mario》動畫電影的新情報。宣布了一眾角色的配音員名單，Mario會由Chris Pratt來聲演，即是Marvel銀河守衛隊中飾演星爵的那位。另外多年來演Mario的原配音Charles Martinet就會飾演一名未公布的神秘角色。電影預定12月21日在美國上映。

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【09】Splatoon 3 新武器＆完全單機故事

早前已公開過的Splatoon 3又有新片，可看到不少新的特殊武器，包括用單手伸長來遠距離移動、以及用六個大聲公同時噴墨的攻擊等。而今次重點亦落在單機主線的Hero Mode，主題名為「Return of the Mammalians」（哺乳類的回歸），看到大量新的關卡舞台、前兩集的歌姬眾，可乘搭的機械人等。遊戲預定2022年推出。

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【10】Bayonetta 3 終於有片更有推出日

今次Direct壓軸的，就是自2017年公布後等了超久的Bayonetta 3（魔兵驚天錄 3）。今次終於有新片而且有發售日。可以看到貝姐又成熟女人味又增添了不少，除了個人有特色的打鬥及Witch Time之外，亦有一招「Demon Masquerade」能讓自身魔獸化（蝴蝶）來戰鬥。面對大型魔物時更用了新系統「Demon Slave」，操作惡魔來還擊。遊戲亦公布2022年推出，結局時更出現了神秘新角色。