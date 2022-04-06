《星期一的豐滿》 賣日本產經新聞全版廣告炎上 被指消費女性鼓吹鑑賞未成年女體｜日本的動漫遊戲IP不時都會報章裡刊登全頁廣告來造勢，如《男兒當入樽》、《鬼滅之刃》、《FGO》都等曾經賣過全頁廣告；惟由日本知名畫師「比村奇石」執筆的漫畫《星期一的豐滿》（月曜日のたわわ）最近在日本產經新聞賣全頁廣告時，卻慘遭日本網路「炎上」。



「看巨乳美少女後精神起來」被指是消費女性

《星期一的豐滿》（月曜日のたわわ）由比村奇石創作，作品概念是「藉著身材豐滿的美少女圖像來助人對抗星期一（假期完結要上班上學）的鬱悶」，特色是除了作品中登場的角色無一例外均是「巨乳」之外，畫面採用「魔性藍」全藍色調的畫風亦屬一大特點。作品早期由比村奇石在推特上以每星期一張圖片方法連載、再合輯成同人志出售；但因人氣高企之下作品已動畫化及有正式連載漫畫版。

《星期一的豐滿》在宅界中人氣不俗。

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除了「養眼」的美少女之外，比村奇石能以一頁的內容就帶出一個故事的功力亦令人讚賞；而隨著連載時間變長、登場角色也越來越多，比村奇石也同樣能以每次一頁的長度描繪出不同角色之間的關係，在作品中發現「原來她們有這些關係」也是一大樂趣。

今次《星期一的豐滿》刊登廣告是為作品的新單行本造勢，畫面是主角「小愛」，口號是「希望你今個星期也是一個美滿的星期」。動漫作品刊登全版廣告不算罕見，尤其人氣動畫開播時、又或人氣漫畫推出新單本時也會在報章刊登全頁廣告，而通常對這些廣告的反應都不至負面，若是Fans更肯是會為之高興。但今次《星期一的豐滿》廣告出街後卻在日本推特上「炎上」遭到大量評擊，多個批判留言均有近千 / 過千讚好。

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即睇星期一的豐滿賣全版廣告為新單行本造勢卻遭炎上：

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批評的內容大多針對《星期一的豐滿》本身的定位和作品取向，指「這是鼓勵人用品評鑑賞的角度來觀看女性」、「看到胸部後變得有精神和充滿幹勁，根本是不應該宣之於口的情緒，何況刊登在報章上」、「彷彿未成年女學生是觀賞物品」等等。

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當然網上聲音也不是一面倒炎上，亦有不少支持作品及其讀者的見解，如「到現在還有分不清創作和現實嗎」、「今次炎上根本沒有道理可言，完全就是『我不喜歡它所以我來燒宅』」。

《星期一的豐滿》這個作品本來就是面向特定族群、並非大眾向作品，由最初《星期一的豐滿》就是「服務」喜愛巨乳、美少女的社會人士的作品；這類面向特定群眾的讀者「消費」某些屬性來取悅讀者是正常不過，就是正因為現實身邊裡沒有這樣的巨乳美少女，所以才要在動漫創作中尋找。不過在日本產經這類主流報章刊登廣告、將作品帶到了大眾眼光底下，難免會有不能接受的人出現。對比之下像是《男兒當入樽》這類正面向上的運動漫畫就賣再多廣告都沒有問題。

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這類較「宅」的動漫作品往往在主流社會中有人無法理解或不能接受，就如在許多年前整個動漫界或者「宅界」均常常被誤會、標籤或歧視一樣。記者認為最好還是分清楚創作歸創作、現實還現實，在虛構的創作世界裡盡情釋放這些「在社會中不是人人均能接受」的慾望本來是好事，若然在幻想中都要循規蹈矩三從四德的話也太沒意思了。

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