藤子不二雄A 《忍者小靈精》作者遺世｜日本殿堂級漫畫家藤子不二雄Ⓐ（原名：安孫子素雄）4月7日於日本川崎市自宅中過世、享年88歲。警察上門時，安孫子先生已經無生命跡象，令世上無數漫畫迷感到非常難過。



《哆啦A夢》、《Q太郎》兩位藤子合創無數傑作

藤子不二雄Ⓐ出生於1934年3月10日，本名為安孫子素雄，他跟小學起就認識的藤子·F·不二雄（本名藤本弘），就學時期起已一起創作漫畫，一同向職業之路進發，並搬到東京發展；1969年起以「藤子不二雄」為合同筆名，合同創作了《Q太郎》，後來各自發表作品，藤子不二雄Ⓐ名作有《忍者小靈精》、《怪物小王子》等等，1970年，藤子·F·不二雄的《哆啦A夢》，令「藤子不二雄」這組合更加大紅大紫。

藤子不二雄Ⓐ去世／《週刊文春》網頁截圖

藤子不二雄A代表作

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可惜是，兩位藤子不二雄在創作取向、性格上分別愈來愈大，終於在1987年拆伙。二人在筆名上加上英文字（姓氏的首個英文字母），各自取回自己主力創作的作品：《哆啦A夢》改由藤子·F·不二雄（本名藤本弘）獨力創作，而藤子不二雄A的人物簡介中，只會寫自己是《忍者小靈精》、《怪物小王子》、《球場小神將》、《黑色推銷員》作者。

不和拆伙後．老拍檔先走一步

藤子·F·不二雄手執《多啦A夢》，風格樂天親民、展示人性光明面，獲得過許多殊榮，如國小館漫畫獎、電影日特別功勞獎；而安孫子素雄題材頗為認真、也帶點黑色幽默，在外界人眼中，後者名氣自然是被比下去。

1996年，藤子·F·不二雄在工作中突然昏倒在畫桌上，搶救無效去世，世人對他的印象永遠在最美好的一刻封存，成為手塚之後另一位永恆的漫畫巨匠。相比之下，被留下來的藤子不二雄Ⓐ則顯得非常低調，他對於老拍檔的去世感到可惜，認對對方是他成為漫畫家的初心：「佢先係真正既漫畫創作人，唔食煙唔飲酒，唔出去玩；如果我唔係識到佢，係唔會畫漫畫。」

兩位藤子不二雄與多啦A夢合照

後來藤子不二雄A的創作愈來愈少，2015年更正式封筆，最後正式公開露面，已經是2018年的個人展宣傳。晚年的他，有空就飲紅酒、打高爾夫球。如今老先生亦終於離世，可以跟老拍檔在天堂見面了，請安息。

已經是2018年的個人展宣傳。

藤子不二雄不只一位？