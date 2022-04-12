Sony索尼中國B站留言Xbox Series S是電子垃圾 不演了還是逼急了｜次世次主機之爭越來越激烈，微軟大量出手收購各個主要遊戲工作室、Sony推出新的PS Plus計劃對抗Game Pass等，都可見主機大機的白熱化。最近內地有網民在bilibili上傳影片分享Xbox Series S的使用心得，卻竟然引來索尼中國留言批評XSS主機。



上傳影片分享XSS使用心得兼開放投票 索尼中國投電子垃圾

事緣近日內地影片up主「小美哥cool」在bilibili上傳影片分享自己新購入的Xbox Series S主機的使用心得，標題為「小美哥：xbox series s 到底值不值得買？」。影片本身點擊數並不是很高，但最有趣的一點是索尼中國的官方bilibili帳戶還在影片下方留言「不值得」，雖然留言很快就被削除，但就已經被眼明手快的網民截圖保存。

索尼中國bilibili官方帳戶留言XSS不值得購買（網路圖片）

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即睇索尼中國B站官帳留言投票Xbox Series S是電子垃圾：

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另外「小美哥」在發布影片的同時設置了「XSS值得買嗎」的公開投票；投票只得「當然值得」和「電子垃圾」兩個選擇，只設兩個選擇當然在攪笑成份在其中（一件產品總不會只得兩個極端），而結果近8成人都投了「當然值得」。

有趣的是，在bilibili的投票中，只要用家的帳號綁定了手機號碼的話，便可使用「來看關注的人投了啥」，在投票結果中查看自己關注的頻道到底投了哪個選項。而索尼中國的官方bilibili帳號就被人發現投了「電子垃圾」。

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已被網民cap圖留底

網民對整件事的反應大為戲謔，像是「索尼急了嗎」、「中國分部不意外」、「PS才是垃圾吧」、「格局小了」（內地網絡流行語，格局指看待事情的態度、眼界和胸襟，格局小了即指人的眼界狹窄、看待事情不夠全面）等等。

其實這類事故大部份都是因為社交帳號的管理人在留言時忘記了自己仍在使用官方而非個人的帳戶，這類事故在大部份情況下都不代表官方立場。不過在主機大戰愈來愈白熱化的當下，結果而言整件事就顯得相當滑稽了。

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