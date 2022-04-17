《高達 Gundam》系列誕生43年，有軍事感十足的U.C系列，最緊要腳長有型的SEED系，還有無數外傳、前傳、平行世界作品，日本goo ranking 在4月初進行了一次「Gundam設計最帥作品」網上投票，你又覺得那一套《高達》會被選為MS設計最有型的作品？



人氣冠軍當年被罵是搞臭高達的千古罪人

《機動戰士高達》早期靠動畫以外的「MSV模型系列」，將劇中的機械人「Mobile Suit 機動戰士」設計成富有軍事兵器感的改版，令BANDAI發達、高達從此就hit足40幾年！發展到90年代，高達又曾跟隨潮流，變種成孔雀開屏、超巨型背包、手長腳長的model身型中二病系列，以至近3、4年受到年輕人喜愛六神合體、自由組裝的《Build Fighters》、《創戰潛行者》系列，每一代的審美眼光都在變，有些在推出當年被罵成千古罪人、搞鼻Gundam系列，擺十幾廿年後卻人人「真愛」，開始搶購舊模型，所以今次總合投票，結果都幾令人意外、很好玩！（笑）

不同年代的高達，常常會在遊戲中crossover共演。（GUNDAM EXVS MBON 海報）

Gundam設計最帥作品Top 20 排名榜

本文並不是要表達，那一個年代、那種風格的高達才是「王道」，高達已經是一個巨大的系列，43年來擁有不同年齡層的fans，各自投選屬於自己一代的高達作品是非常合理。而舊世代玩家比較少參與這類網上投票，亦可能影響了結果。不過今次投票，冠軍雖有一定年份，絕不是因為這原因而奪冠，所以真的非常耐人尋味，一齊睇睇：

+ 15

順便看看第31至21位入圍高達作品名單

第31位. 《Gundam Build Divers》（高達創戰潛行者）



第31位.《Twilight AXIS》



第31位.《模型戰士 高達模型大師BEGINNING G》



第28位. 《Gundam Build Fighters》（高達創鬥者）



第28位. 《Gundam AGE》



第28位. 《SD高達三國傳 Brave Battle Warriors》



第24位.《Gundam 雷霆戰線》



第24位.《高達 G復國運動》



第24位. 《Gundam Build Fighters Try》



第24位. 《SD Gundam Force》



第23位.《MS IGLOO》系列



第22位.《Turn A Gundam》



第21位.《機動新世紀Gundam X》

