外媒選史上最佳PS1遊戲Top20｜多款經典童年回憶你又玩過幾多隻
撰文：林卓恆
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外媒選史上最佳PS1遊戲Top20 多款經典童年回憶你又玩過幾多隻｜28年前的1994年12月，初代PlayStation在日本正式發售；PlayStation是史上最成功的遊戲主機之一，全球累計出貨量超過1億部；而PS1的遊戲直到2006年PS1停產、PS3也準備要推出的時候仍然在銷售。最近外國遊戲媒體gamespot選了出PS1最佳的20款遊戲，看看你有玩過多少。
多個經典遊戲系列由PS1誕生
可能不少玩家（包括記者）都已經忘記了，但原來許多現時經典的遊戲IP，都是於初代PS誕生或者是在PS1的集數發揚光大，如《Metal Gear Solid》、《Biohazard 2》、《Final Fantasy 7》、《盜墓者羅拉》都是初代PlayStation的遊戲。
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即睇外媒選史上最佳PS1遊戲Top20：
*排名不分先後，按遊戲英文名字母順序排列
+15
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外媒選史上最佳PS1遊戲Top20（排名不分先後，按遊戲英文名字母順序排列）：
【01】捉猴啦
【02】惡魔城X 月下夜想曲
【03】古惑狼2
【04】超時空之鑰 次元之旅
【05】極道車魂
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【06】最終幻想7
【07】最終幻想戰略版
【08】跑車浪漫旅2
【09】凱恩的遺產：勾魂使者
【10】潛龍諜影
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【11】生化危機2
【12】鬼魅山房
【13】寶貝龍：利普多的憤怒
【14】街頭霸王ZERO 3
【15】Syphon Filter
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【16】鐵拳3
【17】托尼·霍克職業滑板2
【18】盜墓者羅拉
【19】放浪冒險譚
【20】磁浮飛車2097