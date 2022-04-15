外媒選史上最佳PS1遊戲Top20 多款經典童年回憶你又玩過幾多隻｜28年前的1994年12月，初代PlayStation在日本正式發售；PlayStation是史上最成功的遊戲主機之一，全球累計出貨量超過1億部；而PS1的遊戲直到2006年PS1停產、PS3也準備要推出的時候仍然在銷售。最近外國遊戲媒體gamespot選了出PS1最佳的20款遊戲，看看你有玩過多少。



多個經典遊戲系列由PS1誕生

可能不少玩家（包括記者）都已經忘記了，但原來許多現時經典的遊戲IP，都是於初代PS誕生或者是在PS1的集數發揚光大，如《Metal Gear Solid》、《Biohazard 2》、《Final Fantasy 7》、《盜墓者羅拉》都是初代PlayStation的遊戲。

PS經典遊戲FF7，不過記者小時候沒有家用機，玩的是PC上的國際版。

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即睇外媒選史上最佳PS1遊戲Top20：

*排名不分先後，按遊戲英文名字母順序排列

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外媒選史上最佳PS1遊戲Top20（排名不分先後，按遊戲英文名字母順序排列）：

【01】捉猴啦



【02】惡魔城X 月下夜想曲



【03】古惑狼2



【04】超時空之鑰 次元之旅



【05】極道車魂



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【06】最終幻想7



【07】最終幻想戰略版



【08】跑車浪漫旅2



【09】凱恩的遺產：勾魂使者



【10】潛龍諜影



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【11】生化危機2



【12】鬼魅山房



【13】寶貝龍：利普多的憤怒



【14】街頭霸王ZERO 3



【15】Syphon Filter



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【16】鐵拳3



【17】托尼·霍克職業滑板2



【18】盜墓者羅拉



【19】放浪冒險譚



【20】磁浮飛車2097



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