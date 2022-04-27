Elden Ring山寨手游「菈妮法環」環現身App Store 自稱西方魔幻打開竟長這樣｜全球現象級爆紅遊戲《艾爾登法環》Elden Ring在推出兩個月後仍是人氣不減，而當紅作品自然會引來各種模仿、抄襲及「山寨」，最近就有網民發現一款「山寨」遊戲《菈妮法環》在App Store上架。



圖片素材明顯照搬法環 聲稱「西方魔幻遊戲」打開竟長這樣

這款Elden Ring的山寨遊戲的名字為「菈妮法環」，法環自然就是指《艾爾登法環》；而菈妮則是《艾爾登法環》中的NPC角色，在玩家之間人氣非常高。據悉這款「菈妮法環」由個人開發者「橋喻」開發，於4月15日上架；遊戲描述是「一款西方魔幻單機角色扮演手游，玩家在魔幻大陸扮演一名拯救者，擊敗各種惡魔，最後統領魔幻大陸」。

撰文之時此遊戲仍然能在中國App Store搜尋到，而在遊戲的App Store頁面公開的遊戲塹圖上已可見到明顯是盜用自《艾爾登法環》的截圖及素材，像是玩家間知之甚詳的強敵「盧恩熊」，玩家角色手持的武器是「單刃小刀」，其擺起身出招姿勢動作則是戰技「水鳥亂舞」等。

那一天，褪色者們再者次想起，被盧因熊支配的恐怖...

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即睇山寨手游「菈妮法環」現身App Store 自稱西方魔幻打開竟長這樣：

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《菈妮法環》奇芭之處相當多，首先它竟然要求玩家為遊戲留下5星評價才能「解鎖」遊戲（圖中的女角色便正是來自《艾爾登法環》的菈妮），換言之不為遊戲留評價的話連玩都不能玩。

菈妮請你給五星好評

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當然不知道遊戲方有沒有辦法確認玩家留下過幾多星的評價，也有可能只是轉跳到評論畫面後遊戲就能開通；而在完成評論進入遊戲後，會發現遊戲主畫面正是大家熟悉的巨大「黃金樹」，載入畫面則是「史東薇爾城」，均是《艾爾登法環》中的名場景。

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只是當實際進入遊戲時，便會發現畫風突變，整個遊戲變成中式卡通3D風格，遊戲內容也變成中國風武俠修真路線，和「西方魔幻」扯不上半點關係。玩法方面則是現時手機MMO標準的自動尋路打怪、配上經右下角的操控環施展幾個技能的ARPG形式。另外當然也有手機MMO常見的禮包、商城等圖示。

西方魔幻

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不過單看遊戲截圖，如果個人開發能做到這個程度其實也能算是不錯，再者這類武俠修真遊戲在內地永遠有市場和需求，或者本來就沒有需要「借刀」艾爾登法環來上位。

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