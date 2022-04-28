聖劍傳說 首抽 Echoes of Mana攻略 1分鐘速刷首抽必刷開局角色推薦快取30抽方法｜Square Enix的最新手遊大作《聖劍傳說Echoes of Mana》已於4月27日正式上架開服，今次是全球同步發行繁體中文版也一同推出，以下為遊戲首抽攻略，1分鐘速刷首抽方法以及開局必刷角色推薦。



1分鐘速刷首抽方法 開局可拿30抽取+必中4星券

以手機遊戲而言《聖劍傳說Echoes of Mana》的開服福利算是相當不錯，進入遊戲完成教學後就收取禮物便已有20抽+必中4星券。抽完後如果不合心意，只要回到主畫面，點擊右下角的support，選擇「刪除角色資料」，便可以重刷首抽，不需要刪game重裝。而刪除資料重新開始時，可以選擇跳過新手教學，直接進入遊戲主畫面拿禮物抽蛋，整個刷首抽過程連1分鐘都不用。

開服蛋池是人氣極高來自聖劍傳說3的莉絲和杜蘭，只能說官方真的很會

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即睇聖劍傳說Echoes of Mana首抽攻略 必抽角色推薦：

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如果頭20抽覺得不錯、想看看會不會有更好開局，可以試試所有挑戰目標打通主線第一章（劇情全skip不用10分鐘，挑戰fullauto都能完成），然後去「使命」可拿到足夠的石頭再多10抽，換言之開局可以有30抽+指定4星券；不過大概還是直接重刷比較快，畢竟能跳過教學直接抽實在太爽。

可以刪資料又能跳教學，iOS都能快刷首抽，單就這點非常值得讚賞

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蛋池方面不算太坑也未算太佛，4星機率1.5%、4星pickup機率1.5%，合計就是3%中4星角色。但是本作的抽蛋又是所謂的「暗鍋」，將角色和「記憶寶石」（i.e. FGO中的禮裝）放在同一個蛋池內，只能說不愧是手遊天尊Square Enix。

非得要出暗鍋不可的手遊天尊

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如果已刷到覺得不錯的開局、但仍然想追求更好的話，可以用「資料繼承功能」：先建立繼承碼和密碼，然後再去主畫面刪除資料刷首抽。到覺得實在刷不到更好首抽時，便可以在主畫面用資料繼承來讀回之前保留的開局。由於開局就有20抽、花點時間能去到30抽，比較建議刷兩隻4星開局，加上開服送的4星券就有3隻4星起手，非常完美。當然刷好之後，最好是綁定email，以免帳號有什麼三長兩短。

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聖劍傳說Echoes of Mana首抽首抽必刷強力角色：

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最後如果是輕課玩家，建議刷完首刷後可購入188元的必中4星券+精靈石禮包，反正不久前才派了電子消費券，當是波叔送給大家的吧。

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