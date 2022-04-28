聖劍傳說Echoes of Mana新手攻略 遊戲系統解說 開荒5大心得｜Square Enix的最新手遊大作《聖劍傳說Echoes of Mana》已於4月27日正式上架開服，今次是全球同步發行繁體中文版也一同推出，以下為遊戲新手攻略，包括戰鬥、早期開荒及組隊心得。



吞食天地式橫向動作過版 畫質手感均上質

《聖劍傳說Echoes of Mana》的戰鬥系統採用懷舊遊戲「吞食天地」及《魔龍寶冠》般的橫向卷軸過版形式，玩家要編成3組共6個角色進行戰鬥，在戰鬥可以隨時換人，而操作以外的角色就由AI行動。雖然「手遊天尊」Square Enix的手機遊戲作品向來不太有保證，但今次《聖劍傳說Echoes of Mana》至少剛上手玩起來感覺是相當不錯，戰鬥中2D人物動作的流暢度、手感以及技能特效都頗出色。

以手遊來說畫面、戰鬥手感和特效均不俗。

👉 2022年四月新番表｜20套必追推薦 人氣漫畫改編、強檔續作均多

即睇聖劍傳說Echoes of Mana新手攻略 遊戲戰鬥系統解說及開荒5大心得：

+ 10

關於刷首抽方法及首抽角色推薦請見另文：

👉 聖劍傳說Echoes of Mana首抽攻略｜必抽角色推薦開局快取30抽方法

聖劍傳說Echoes of Mana新手攻略 系統解說及開荒五大心得：



【01】戰鬥技巧

有點意外的是本作戰鬥系統為吞食天地式的橫向過版動作玩法；一個操作小技巧是點擊畫面任意地方即可攻擊、任意位置滑動即可迴避，不一定要用系統的虛擬按鍵。



另外因為是吞食天地式，戰場不單有左右更有上下，而大多數敵人的攻擊都是向前方（左右）的攻擊，因此迴避時可多利用縱向（上下）迴避更易閃躲。



迴避cancel：本作中普通攻擊可在任意時間點cancel迴避，不單能迴避攻擊也能加快連擊提高輸出。如果使用槍系角色，因為前dash自帶攻擊判定，普攻>前dash cancel循環可打出更高傷害。



必殺技和技能：普攻打中敵人就可累積黃條存滿就可用必殺技，而必殺技儲得很快，可以積極使用；反而是放技能需要MP，而戰鬥中MP不會自動回復，所以技能的施放要謹慎。



👉 機動戰姬：聚變新手攻略｜首抽、必練角色推薦 開局取4隻5星方法

【02】先打主線及初心者任務

完成初心者系列任務後可獲得突滿的3星普莉姆，是很強的戰力；不過初心者任務沒有限時，可不用勉強急著打。到第3章開始敵人會變得較強，如果開始打不過了可嘗試先從瑪那盤強化角色再挑戰。打通3-11之後會開放刷裝備的關卡，如果感到壓力推不到進度，可以適度刷一刷裝備來強化戰力。



初心者任務獎勵豐富

👉 消費券課金買Game 八達通Tap & Go各平台均可 交Netflix月費都得

【03】每日任務及育成要打好打滿

日任（使命）因為可以拿到精靈石，所以當然要解好解滿。另外比較重要的有金幣關，打通主線2-9後開通，每日限打3次；因為很多地方都要用到金幣，打少一次都很蝕。盡量打自己能過的最高難度的金幣關吧。



👉 消費券買Game｜4~5月主機遊戲必買推薦20款 Switch Sports/小新

【04】熟練度相關

熟練等級為全角色通用加成，每種武器都有自己的熟練等級，提升等級後所有使用該武器的角色都能獲得強化。將使用同種類武器的角色編成一組的話能獲得額外熟練度加成，編隊時盡量將同武器角色編成一組吧。



現時共有9種武器熟練度，將來更有機會再追加新武器，加油練吧

👉 露西婭中之人玩原神fans瘋狂送石 狂粉欲買Acc陪玩引爆炎上事件

【05】牽絆等級

派角色出戰就可累積牽絆值來提升等級，牽絆等級提升後可獲得精靈石。注意若將同一人物的不同卡片（如三星及四星的莉絲）編在隊內出擊的話，牽絆經驗亦只會計算一次；因此如果追求最大效率就要將6個不同的人物編到隊伍中。



👉 潤羽露西婭中之人みけねこLive2D造型公開 吸金即上全球SC榜第一

👉 網民分享Switch半邊燒毀仍可玩荒野之息 注意安全使用火牛5大貼士