Nintendo Switch Sports正式推出 已有玩家不慎打爆電視機｜任天堂Sports系列的最新作《Nintendo Switch Sports》已經在4月29日正式推出，今次是自Wii U的《Wii Sports Club》以來相隔8年的系列續作，任迷們自然是早已急不及待買Game開玩，但玩的時候記得注意安全，否則容易又生「悲劇」...



Joy-Con脫手直擊電視機 玩前請務必繫好手帶

外國遊戲直播主「63man」最近直播遊玩新推出的《Nintendo Switch Sports》，當時他正在打網球。只見他本來神情輕鬆地用Joy-con做出「揮拍」動作，然而他卻犯了一個致命的錯誤，就是未有為Joy-con穿上手帶。結果可能是因為揮拍久了有手汗的關係，Joy-con在他其中一次揮拍期間「手滑了一下」Joy-con脫手飛出直擊電視機；然後就見到「63man」露出痛苦難耐表情，再將打爛的電視機展示給觀眾看。

睇見都心痛...(63man)

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即睇外國實況主玩Switch Sports直播打爆電視機：

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其實在當年《Wii Sports》的時代已有許多類似災情和事故，大都是貪方便沒有繫上手帶導致控制器飛脫打爆電視，又或者是動作太大以至自己跌倒或弄毀電器等等。建議大家在玩《Nintendo Switch Sports》之前一定要為Joy-con繫好手帶，同時整理好遊玩時的空間以免絆倒，減少意外發生的機會。尤其是用電視機玩的玩家真是真是不要貪方便，因為一時貪懶結果砸壞了數千以至數萬港元的電視機就得不償失了。

官方已提水，唔小心打爆電視都無仇報（https://twitter.com/nintendo_cs/status/1519517630029250561?s=20&t=GiVnPRPeYXLngFrLvyW7Zg）

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