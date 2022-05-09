《SPY x FAMILY》全球大熱 即睇超高質約兒Cosplay 氣質極致還原｜自從動畫版播出之後《SPY x FAMILY》間諜家家酒就紅透半邊天，儼然成為今季霸權；而隨了表情豐富超可愛的安妮亞之外，同時有著帥氣和可愛兩種特質的約兒（ヨル）小姐同樣也是人氣超追，而人氣角色自然也是Coser出cos的對像，最近就有一個超高質素約兒Cosplay分享。



高質Cosplay 完美重現約兒「工作」時型格氣質身姿

《SPY x FAMILY》中的殺手人妻「約兒·佛傑」人氣高企，原因除了高顏值和完美身材之外，大概也因為她有著有趣的反差設定：平時是個有些天然呆、料理以外均完美的萬能美人妻，但到執行任務時就會化身為身手不凡、技術高超的專業殺手「睡美人」，強烈的對比令人印象深刻。而今次Cos約兒的則是「切切キリコ」（@celia_aya），是一位來自中國的Coser。

還原度極高的約兒cosplay（@celia_aya）

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即睇《SPY x FAMILY》全球大熱 超高質約兒Cosplay 氣質極致還原：



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這個約兒Cosplay不單裝束和道具都做得十分細緻，「切切キリコ」本人又長得好看，同時氣質亦和約兒頗為相近，出來的效果自然讓人驚豔，網友直呼已經是「2.5次元」。《SPY x FAMILY》的熱度應仍可維持一段時間，相信在接下來的夏季Comiket可以見到更多她的Cosplay。

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