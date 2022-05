外媒選歷來最佳PlayStation Plus免費遊戲 大機率成新Plus遊戲庫任玩|PlayStation Plus其中一大賣點每個月都會數款免費遊戲供會員領取,只要在該月份期間領取一次之後便終生免費、在Plus會員有效期間都可隨時下載遊玩。最近外國遊戲媒體gamespot就選出歷來最優質的PS Plus免費遊戲,看看有沒有哪些你漏掉了沒領取吧。



舊PS Plus每月免費遊戲已無法再領取 但或於新Plus再登場

回顧之下原來PlayStation Plus會藉送出的免費遊戲已多達數百款,當中自然不乏優質好遊戲。雖然曾經的Plus每月免費遊戲已無法再領取,不過在今個月底新的PS Plus計劃將會推出,到時將會有類似Xbox Game Pass般的免費遊戲庫供玩家使用,而很大機會這些曾經以Plus免費遊戲送出過的作品會收錄在將來新Plus的免費遊戲庫之中。

去年推出PS5加強版「Intergrade」時直接Plus送FF7 Remake頗令人意外

即睇外媒選歷來最佳PlayStation Plus免費遊戲:



目前PlayStation官方尚未釋出新Plus的遊戲庫內容,這個當年Plus高質免費遊戲榜或可作為參考。

外媒選歷來最佳PlayStation Plus免費遊戲:



【01】Hotline Miami



【02】Spelunky



【03】DmC: Devil May Cry



【04】Transistor



【05】Rocket League 火箭聯盟



【06】Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 合金裝備V 幻痛



【07】Bloodborne 血源詛咒



【08】Ratchet and Clank 拉捷特與克拉克



【09】XCOM 2



【10】人中之龍極



【11】What Remains of Edith Finch 伊迪·芬奇的回憶豪宅



【12】Wipeout: The Omega Collection



【13】The Last of Us Remastered 最後生還者重製



【14】Titanfall 2 泰坦降臨 2



【15】Uncharted: The Nathan Drake Collection 秘境探險:奈森德瑞克合輯



【16】BioShock: The Collection 生化奇兵:合集



【17】Shadow of the Colossus 汪達與巨像重製版



【18】Hollow Knight: Voidheart Edition 空洞騎士: 虛空之心版



【19】Control: Ultimate Edition



【20】Final Fantasy VII Remake 最終幻想7重製版



