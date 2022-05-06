《賽馬娘》吸金力直逼原神 Sensor Tower公開手遊業界2022首季數據｜長期追蹤手機遊戲營收表現的外國統計網站Sensor Tower最近公開了2022年手遊業界第一季度的數據，表現亮眼的有《賽馬娘》、《原神》及《天堂W》等。繁體中文版《賽馬娘》即將於6月推出，是否可協助帶來更多收益？



原神每半年賺10億美金 馬娘僅得日服但吸金有原神一半

據Sensor Tower數據分析，《原神》（Genshin Impact）自2020年9月28日正式推出以來，在App Store和Google Play累計營業額已超過30億美元（約234億港元），亦是2022年第一季度全球營收最高的手機遊戲，首季營收為5.7億美元。同數據也公開了其他吸金力突出的手遊戲，包括《天堂W》的2.7億、《賽馬娘》的2.36億以及《怪物彈珠》的2億等。

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數據顯示《原神》在推出171日後即達到10億美元營收的里程碑，接下來195日後再賺一個10億美元，上市不足一年就進帳20億美元。再然後的185天突破了30億美元里程碑，換言之《原神》大約每6個月就有10億美元營業額。由於《原神》不止得iOS及Android平台，有不少玩家都在PC或PS上遊玩，經Android第三方平台、PS Store或米哈悠自家平台的課金量未能納入統計，因此《原神》的實際營業額會比這個數字更高。

原神宣佈接下來的2.7版本要延期推出，或者會對人氣和課金量構成一定影響

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另外值得一提的是《賽馬娘》雖然營收數字上少了《原神》一半看起來差距很大，但要留意《賽馬娘》目前仍然只得日服，下載數量亦遠未及《原神》；即使目前有不少玩家跨區在日服遊玩和課金，但始終沒有正式海外版玩家人數肯定是有明顯差距。

但即使服務地區和玩家人數有差距，《賽馬娘》仍能做出《原神》的一半營收，可以認為《賽馬娘》雖然總吸金量不及《原神》、但人均課金量卻遠比後者為高；如果《賽馬娘》將來有一日在全球各地區上架，或許吸金能力可超越《原神》也說不定。而《賽馬娘》繁體中文版預定於6月上架，可預期會吸引不少來自中國的玩家，相信到時能迎來一波大營收。

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