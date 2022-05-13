Sony PS5 Portable 便攜版型號已註冊｜大佬呀，我連PS5都未買到！已經搞緊PS6？Twitter 遊戲內幕爆料人 @Zuby_Tech 近日連發兩帖，表示PlayStation正研發發新型PS5以及下一代PS6。



大佬呀，我連PS5都未買到！已經搞緊PS6？

PS5推出至今，總出貨量已達1930萬部，而PS4至今已出貨1.172億部，不過有傳Sony已計劃開發下一代PS6。Twitter 遊戲內幕爆料人 @Zuby_Tech 近日連發兩帖，表示PlayStation正研發發新型PS5以及下一代PS6；美國高盛集團也曾報導過Sony開發下代主機消息，認為要到2027年才會推出。

@Zuby_Tech Twitter截圖

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PS5盡管被串冇game玩、買唔到｜Sony：今年仍供不應求

Sony上年度成績出眾，2021 年度全年營運收益增 25.9% ，達 1 兆 2023 億日圓，是第二間營收破兆的日本企業。遊戲、音樂、電影(因為有Spider-man)等娛樂事業生意暢旺。不過礙於半導體產能不足，PS5遊戲主機供不應求，在2021年度只賣出1150萬部，越低於早前設下的 1480 萬台銷售目標。Sony 計劃2022年度銷售 1800 萬台 PS5、年增 56.5%，但Sony高層卻表示這個出貨量仍未能滿足市場對PS5的強烈需求。

Sony上年度成績出眾，2021 年度全年營收增 25.9% ，達 1 兆 2023 億日圓。

唔止Sony串，原來連晶片業巨頭 Intel 的 CEO 也預計半導體供應不足情況將持續至2024年，PS5有排都買唔到

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Sony PlayStation 及網誌遊戲事業，營收增加 3%，達 2 兆 7398 億日圓，淨利增加 44 億日圓，達 3461 億日圓。

Sony PlayStation 及網誌遊戲事業淨利增加 44 億日圓，達 3461 億日圓。

👉PS5有排都買唔到！Intel CEO預計半導體供應不足將持續至2024年

等唔到2027出PS6｜PS5 Portable 便攜版型號已註冊

2027年真是太遙遠，不過 @Zuby_Tech 又表示Sony已經註冊了PS5 Portable這名字，留意不是Slim或者Pro，而是Portable！同一時間，外媒video games chronicle 亦爆料，Sony已經向日本政府「総務省」註冊了全新PS5型號 CFI-1200。而PS5當初註冊的代號就是CFI-1XXX，很可能就是 @Zuby_Tech 提及的PS5 Portable。究竟如何將PS5遊戲帶出街玩？會否是全雲端remote play操作呢？

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情報來源：https://elchapuzasinformatico.comwww.videogameschronicle.com