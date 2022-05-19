《百英雄傳：崛起》簡評：清新小品惟未有驚喜｜PS4 / XGP

《百英雄傳：崛起》簡評｜由經典JRPG系列《幻想水滸傳》製作人「村山吉隆」領軍的新遊戲工作室「Rabbit & Bear Studios」和NatsumeAtari製作的橫向動作PRG遊戲《百英雄傳：崛起》已推出，而這款將是於預定2023年推出的重磅遊戲《百英雄傳》的前傳作，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



美術風格清新 復古人設反更討喜

本作其中一個做得比較好的地方，也大概是玩家一進入遊戲時會留意到的地方是背景：本作的背景製作非常細緻，利用多層構圖及遠近法構築了別具景深的背景，而且每個場景的風格和氣氛塑造都十分到位。雖然及不上《Ori and the Blind Forest》或《空洞騎士》的鬼斧神工，但已然在橫向動作遊戲的平均之上；甚至會令人產生背景做得太仔細，敵人和自己操作的角色反而顯得有些簡陋的感覺...

2.5D給人少許《八方旅人》的感覺。

👉 PS5有排都買唔到！Intel CEO預計半導體供應不足將持續至2024年

即睇《百英雄傳：崛起》科技玩物頻道簡評：



+ 8

👉 SPYxFAMILY作者自爆不愛筆下角色僅是復健作 網民回應庵野也相同

人物設定也是本作的一個亮點，紮紮實實就是當年大家喜愛的幻想水滸傳風格（當然在整體表現上有適度現代化），美好的90年代。現時手機遊戲盛行之下許多女角往往都以較高露出度或誘人氣質作賣點（簡言之就是色色），像這種樸素清新的風格反而是近年少見，令人有點耳目一新的感覺。

伊夏的角色設計就很不錯，很久沒看到這麼本格的村姑角色了（不對）

👉 淘寶平買Switch下載版遊戲易中伏隨時ban帳號 日本網購亦有機中招

戰鬥相對簡單 屬好屬壞看個喜好

本作的戰鬥系統以橫向動作遊戲來說算是單調，雖然有很多可以加入隊伍的伙伴角色，但其實對橫向動作遊戲經驗豐富的玩家而言，一看便知遊戲是將一個角色可以做出的不同動作如輕攻擊、重攻擊、蓄力攻擊、魔法等不同招式分拆給不同角色；在遊戲中雖然以「換人」的方式表現，但其實和直接攻擊也沒太大分別。

👉 外媒選史上最佳PS1遊戲Top20｜多款經典童年回憶你又玩過幾多隻

幾刀就能砍死Boss

戰鬥難度亦不高，即使是不擅長動作遊戲的人亦可靠數值輾壓所有敵人；只要裝備有強化好，即使Boss也是破盾後砍個幾刀就能解決。但「系統不複雜」這件事本身並沒有好壞之分，單純是看每個玩家自己的需要，對於追求操作、刺激和挑戰的玩家來說《百英雄傳：崛起》無疑是太單調了；但對不是硬派動作玩家、僅要求輕鬆過關的人來說就很適合了。

👉 網民分享Switch半邊燒毀仍可玩荒野之息 注意安全使用火牛5大貼士

內容量比預期中多夠抵玩

不少橫向過版遊戲可能有很好的關卡或系統設計，但就是遊戲流程太短，一些較短小精幹的作品可能不到10小時甚至5小時內就能爆機了；而《百英雄傳：崛起》就沒有這方面的問題，畢竟它RPG成為比較多，單是遊戲內可接的任務數量就有二百多個，隨著劇情推進開放更多地區和伙伴角色之後還會有釣魚等小遊戲，要全破的話可以30小時以上的遊玩時間量，內容量算是豐富。

👉 NFT泡沫爆破｜華爾街日報指銷量下跌逾9成 第一推文NFT貶值200倍

不停為村民工作解任務儲印花的冒險者（工具人）

👉 內地VTuber百萬訂閱 收入竟低過香港白領｜網民爆黑心企業內幕

生硬翻譯減低代入感

在遊戲期間一個令記者頗為在意的地方是本作雖然有中文版本，但是翻譯質素實屬一般，很多一看便是死譯直譯的情況；而這其實頗為影響遊玩時觀感，畢竟就算系統採橫向動作形式，《百英雄傳》始終是有著完整主線故事的RPG遊戲，文本質素相當影響遊玩觀感。

「我想我可以設立一個貿易所來賺取一兩塊錢」

👉 跑Online 15年後仍營運中未執笠｜10隻仲有得玩懷舊網遊玩過幾多

總結：沒有太大驚喜的小品之作

畢竟《百英雄傳：崛起》只是預定於明年推出的《百英雄傳》前導作品，規模上屬於偏小品的遊戲；如果你是《幻想水汻傳》fans，或這遊戲的美術/人設風格對到胃口，又或想找一款風格較輕快明亮的偏小品遊戲來消磨一下時間，那麼《百英雄傳：堀起》肯定屬於可以一玩之作；尤其如果你是Xbox Game Pass用戶，便可馬上遊玩本作。但如果你像筆者一樣是較硬派的Metroidvania玩家、想尋找一款手感好或是戰鬥系統較具深度的作品，市面上大概有其他更好選擇。



👉 露西婭中之人玩原神fans瘋狂送石 狂粉欲買Acc陪玩引爆炎上事件

👉 潤羽露西婭中之人みけねこLive2D造型公開 吸金即上全球SC榜第一