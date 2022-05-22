外媒選史上最佳Openworld開放世界遊戲Top 10 艾爾登法環僅排第5｜《艾爾登法環》在全球爆紅，令不少被Ubisoft般罐頭式openworld嚇跑的玩家重新將視線投回去開放世界遊戲之上，最近外國遊戲媒體IGN就選出了史上最佳開放世界遊戲Top10，看看你是否認同這個排行榜吧。



頭10全屬經典神作 人氣風頭躉原神未上榜

在榜上出現全是燴炙人口、人人傳頌的經典神級遊戲，就算讓其他人來排開放世界遊戲榜大概也會得出差不多的陣容，充期量就是名次會有所分別。不過近年在全球均人氣極高、營收也屢次突破紀錄的《原神》就未有在榜上出現，只不知道是IGN編輯部覺得《原神》作為開放世界遊戲並不入流，還是單純不去將手機Game和主機/家用遊戲放在一起比較呢。

相信大部份玩家都已全破Elden Ring了，希望DLC能快點出啊...

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即睇外媒選史上最佳Openworld開放世界遊戲Top 10：



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另外值得一提是以《刺客教條》等開放世界遊戲打響名堂的Ubisoft也是沒有一款作品能打進頭10；無可否認的是《刺客教條》和Ubisoft是將開放世界玩法發揚光大帶上主流的最大功臣，不過在製作開放世界遊戲上可能業界已是青出於藍勝於藍了。

Ubisoft較近期的作品刺客教條: 維京紀元和Far Cry 6等，雖未至於劣評，但亦沒什麼驚喜，算不上最頂尖的佳作。

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