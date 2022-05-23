連日本人都轉會了！Fami通統計Xbox Series上週日本銷量為PS5兩倍｜PS5持續缺貨，令許多一心想買機的機迷也逐漸為之卻步；那邊廂Xbox以銀彈攻勢大舉收購工作室和將大作遊戲納入Game Pass，誓要進一步搶攻Sony市場主導地位。而最近又有一個可能成為警號的新聞，就是Xbox最近竟然在佔有率最低的日本開始熱賣。



PS5持續缺貨 XSS成熱門選擇 毋須食炒walkin即買

據日本遊戲雜誌「Fami通」在5月19日的報導，統計了該週遊戲主機在日本的銷量，得出PS5（光碟版及數位版）的銷量合共為2693部；相對地Xbox方面，Xbox Series X雖然僅賣出105部，但是廉價版的Xbox Series S卻賣出多達6120部，合共銷量為PS5的兩倍以上；以長期在日本積弱的Xbox而言如此表現實屬異常。

Xbox在日本長期表現低迷，如果連日本人都開始轉投Xbox，可能真的代表PS響起警號了

👉 PS5有排都買唔到！Intel CEO預計半導體供應不足將持續至2024年

即睇Fami通統計Xbox Series上週日本銷量為PS5兩倍 連日本人都轉會：



+ 1

👉 bilibili被內媒炮轟是線上紅燈區｜充斥色情直播、不雅影片隨手買

而其實不單是日本，最近在英國等其他地區也有出現過一週內Xbox銷量超過PS5的情況；一定程度可能是因為主力機種PS5和Xbox Series X雖然長期缺貨，但是Xbox Series S卻是貨源充足，不用食炒價，walkin官店/分銷商就能以建議零售價買到。

在日本Amazon可隨時下單直接購入XSS

👉 淘寶平買Switch下載版遊戲易中伏隨時ban帳號 日本網購亦有機中招

現時在日本PS5仍然需要抽籤販賣，大概是玩家們長時間等待、多次抽籤失利下終於開始想放棄，在5月中開始陸續見到有日本機迷在推特上發出「實在是買不到PS5，買Xbox也好吧」、「看著PS5一直缺貨的時候自然地買了XSS」等貼文。

也有網民用力為Xbox宣傳（Twitter）

👉 大量中國玩家港服Switch帳號被封 淘寶網店卸膊指：香港代理的錯

對此表示支持的網民認為XSS用來玩Game Pass是抵買之選；當然亦有網民持反對意見，認為買不到PS5也不用「屈就」Xbox，重點是要看有沒有想玩的遊戲，或者直接等到PS5 Pro面世，到時就應該較容易買到普通版PS5。

👉 SPYxFAMILY作者自爆不愛筆下角色僅是復健作 網民回應庵野也相同

👉 外媒選史上最佳PS1遊戲Top20｜多款經典童年回憶你又玩過幾多隻