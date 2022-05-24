新PS Plus港台地區上架 唯收費政策遭鬧爆: 強逼升級兼要補回折扣｜提供類似Game Pass遊戲庫服務的新PS Plus「PS Plus Extra」及「Deluxe」已正式於香港及台灣地區推出，玩家現時已可於PS Store購買或升級會藉；但是在新Plus到底好不好用、抵不抵買之前，其收費政策就已被網民鬧爆大炎上。



舊Plus會員升級竟要補折扣差價 網民：咁之前折嚟有咩意思

大概是為了方便整合新Plus的服務和續約日期，既有PS Plus會員在升級至Extra或Deluxe版時，會將餘下的Plus計劃日數全部升級，收費則按計劃尚餘的日子計算；到升級版計劃完結後玩家才再選擇是否續訂服務。

值得一提是玩家現有Plus無法選擇升級特定時間的高級Plus，即不能按月、季或年升級，而是只能一次過將目前的Plus計劃直到到期日全部升級。如一些玩家可能早已購入多年Plus會藉，如去到2024甚至2025年等，那也只能一口氣將計劃升級到2025年而不能逐年升級，隨時需要一次過繳交兩三千港元的會費。

新PS Plus在港台地區正式上架

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而更大的問題是據網上玩家回報，如果玩家的Plus會藉是以折扣價如7折或75折等購買，於升級至Extra / Deluxe時需要補回該折扣的差價。小編自己試算亦得出相同結果；小編現時的Plus會藉是去年特價228港元購入，剩71日到期，若以官價計599一年計，升級至Deluxe應只需要補（599-308）/365 x 71 = 56元，但是系統卻顯示我需要補72元，計算之下（599-228）/365 x 71剛好就是72元，正正是系統標示的價錢，即是需要補回之前買Plus會員時的折扣。

強逼升級所有餘下Plus有效日期和要補回折扣兩個政策均令人極不解

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對於這個「補差價」問題，Sony官方目前未有回應；小編自己認為這個吃相是有些難看了，如果升高級Plus要補回之前折扣買舊Plus的差價，那之前在打折時購買會藉的意義何在？更會令人覺得Sony在過去一年將PS Plus會藉多次打折出售，目的是為了先引人購買舊Plus，再配合現在新Plus推出時回收當時的折扣，商法實在令人不齒。

而事實上有不少玩家就有趁7折活動時一口氣買了多年會藉，現時網上流傳不少因為購買了多年打折會藉而需要一口氣補幾千港元才能升級至Deluxe版的截圖。網上有玩家建議可以先申請PS Plus退費，然後再以年或季來包底使用新Plus就不用補多年差價；但小編覺得為了試新Plus就退掉多年的折扣會藉更不划算。

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要6000元才能升級，真的很Deluxe

小編現時的建議是如果剛好像小編一樣，只餘兩三個月的PS Plus計劃，可以試一試水溫升級至Extra / Deluxe玩玩，只是記得先將「自動續訂」關閉，以免Plus一到期就被自動收到600港元年費。如果是像網上那些已事先買了多年打折會藉的玩家，建議先採取觀望態度不要急著升級，看看Sony會不會改變政策。

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