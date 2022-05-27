PS5 Pro / Xbox 下代主機將支援8K／60FPS｜專家分析最快2024年推出｜PS5和Xbox Series X上市已有一年半，雖然仍有許多機迷未買到機，不過數數手指，再過一段時間應該就差不多是時候推出 PS4 Pro 這類「半升級版」主機了！最近就有電子產品業界的專家分析：PS5 Pro和Xbox Series 新款主機，最快2024年就會推出！



TCL新電視機發布會 預測9.5代主機推出時間及性能

中國電子、電器製造企業TCL日前在波蘭舉行新聞發布會，主要是展示其最新的電視機產品，但在同會中有提到其電視機對於遊戲主機的支援性，並預期PS5和Xbox的半代升級（即一般所說的PS5 Pro和新型Xbox Series）將於2024甚至最快2023年面世。TCL預測這兩部主機「9.5代主機」將支援4K（2120p）60~120FPS，以及能對應8K輸出；新主機的顯示算力將等同於AMD Radeon RX 7700 XT。

TCL在最近的發布會上發表PS5 / Xbox Series半代升級預測

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即睇TCL預測PS5 Pro / 新Xbox Series最早2023年推出 支援4K 60FPS / 8K：



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RX 7700 XT有幾勁？

RX 7700 XT是AMD即將推出的下一代顯示卡，目前未有詳細規格釋出，但爆料指7700 XT的效能將比今代AMD「卡王」6900 XT更強，而6900 XT的效能則和Nvidia 3090相約。

PS5的GPU為特別訂製的AMD晶片，算力和5700 XT相約；因此說PS5 Pro算力可比7700 XT也不算全無道理。

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預測有參考性

TCL的主要產品有行動電話、個人電腦、家用電器和平板電視等，其中電視機的市場佔有率為世界第二。雖然TCL主要業務為電視機，不過電視機和家用遊戲機關係密切，其預測也許比街邊空穴來風的爆料較有參考性。

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