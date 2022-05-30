新PS Plus玩初代PS效果強差人意捱轟！制式問題無60FPS修補後有殘影更難睇｜提供類似Game Pass的遊戲庫訂閱功能的新PS Plus是近期玩家焦點之一，但功能上市後風評褒眨不一，最近又有不少玩家對新PS Plus的一大賣點、可以玩舊PS1、PS2及PSP遊戲的「Classic Catalog」功能大為抨擊。



初代PS遊戲採用歐版PAL制式只得50hz 實際運行效果不佳

新PS Plus推出幾天以來褒眨不一，有玩家認為遊戲庫內容充實、收費合理以至是比Game Pass更好的選擇；但同時新PS Plus在上市期間也爆出升級時需要補回買舊Plus的折扣（官方已迅速修正，現時升級已不再需要補折扣差額）、不能選擇服務年期必須將所有剩餘有效日全部升級、遊戲庫數量不足官方最初宣傳的400款以上等負面事件。

而最近新PLUS一大賣點，可玩到初代PS懷舊遊戲的「Classic Catalog」遭受玩家評擊；外國遊戲頻道「Digital Foundry」發布了分析影片解釋原因，原來是目前遊戲庫中的初代PS遊戲全部為採用PAL制式的歐洲版本，圖像頻率為50hz；但PS5以及現時的屏幕最低也是60hz輸出，來源和顯示的更新頻率不一之下令遊戲的實際FPS低落和不穩定，如「捉馬騮」只能以25~30FPS的速度運行。

Classics Catalog目前遊戲數量相當少

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即睇新PS Plus玩初代PS功能捱轟！制式問題得25FPS修補後有殘影更難睇：



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而不穩定的FPS更令遊戲玩起來有「疾」的感覺，順滑底比直接用初代PS主機來玩還要差。而官方的反應其實也十分快速，最近已經對部份初代PS遊戲釋出更新檔以求改善PAL輸出的問題；但更新之後效果亦不理想，因為官方的修補方法是在遊戲中加入「幀混合」（Frame blending），雖然可有效提升FPS，但代價就是遊戲會出現鬼影、殘影、畫面重疊等問題。

瞬時眼花的重影（Digital Foundry）

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不過以上問題主要出自Sony第一廠的PS1遊戲，其他部份第三廠PS1遊戲如鐵拳2、反斗奇兵等用回60hzNTSC版本，在Classic Catalog中也能以穩定60或30FPS運行。另外新Plus的懷舊遊戲功能也有其優點，像是高解像度繪圖，以及倒帶等額外功能。

雖然整體而言現時新Plus的懷舊遊戲功能尚未盡如人意，但值得一提是現時的新PS Plus只是於部份地區先行推出，日本等地區仍未然開放；因此很有可能在其他地區的PS Plus開放的同時會一併擴充遊戲庫，或者日版的舊PS遊戲需要等到日本地區的新PS Plus開放之後才能遊玩（當然也很有可能是日本地區限定就是了）。

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