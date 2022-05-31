山寨Switch｜中國原創手提機AYANEO AIR發布，這部手提Windows遊戲機規格強勁，卻遭網民質疑會否只用到中國版Steam蒸汽平台。



Ryzen 5處理器高效能 同時比Switch Steam Deck更輕更細

AYANEO AIR採用AMD Ryzen 5處理器，視型號不同搭配8至16GB記憶體與128GB至2TB M2 SSD的儲存空間，配傭5.5吋1080p AMOLED屏幕，產品定位明顯是針對Steam Deck以同樣擁有手提模式的Switch市場。

AYANEO AIR整體外觀和接鍵配置頗為接近Switch Lite。官方宣傳此產品的重點為比Steam Deck以至Switch更為細小和輕巧，最輕的青春版僅重395克，比裝上Joy-Con的Switch OLED的420克還要輕，預定於2022年夏季推出。

中國生產的PC掌機AYANEO AIR。

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即睇內地手提機AYANEO AIR發布規格強但網民質疑: 會否只用到蒸汽平台：



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機體本身的硬件規格及功能也是應有盡有，除了M2 SSD和OLED屏幕外還有17mm超薄機身、霍爾搖桿及扳機（此類搖桿使用霍爾效應傳導訊號，不像傳統類比搖桿使用接觸式電阻，因此不會有電阻用久了產生的飄移、死區等問題）、高效銅管散熱片及風扇、對應Wi-Fi 6及藍芽5.2等等。

官方宣傳的規格非常強勁

按官方提供的數據，Forza 5、戰神等3A級大作也可以在AYANEO AIR上以30~50FPS運行，若是空洞騎士、死亡細胞等2D遊戲更可以全程安定60FPS。另外AYANEO AIR還可以調整效能功率，例如遊玩效能要求較低的遊戲時，可降低主機功率以增加續航力，視乎功率、型號和所玩遊戲續航力由1到3小時不等。

AYANEO AIR

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硬件規格夠晒強 但國產機惹質疑：有無64合1？

不過在此主機發布後，玩家最關心倒不是硬體規格而是軟件和OS：AYANEO AIR搭載自家遊戲管理庫「AYANEO UI」，安裝於AYANEO AIR的遊戲需要經此管理庫來啟動。有玩家質疑若要經此內建管理庫啟動遊戲，會否只能使用內地審查嚴格遊戲數量少的「蒸氣平台」而無法使用一般電腦遊戲平台如Steam、Epic Game Store、EA Play等等，導致「有機無Game玩」的情況。

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更重要一點它聲稱自己是Windows掌機，但同時又按示自己使用的「AYANEO OS」卻是以Linux為基礎優化的自家OS，令人疑惑到底是Windows還是Linux掌機；若沒有Linux版本的遊戲是否都無法在此主機上運行。另外也有玩家抨擊它的造型和Switch Lite太相似，是一部「山寨主機」，以及由內地開發的硬件會否有後門洩露個人資料等等。

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無論如何，若官方宣傳沒有誇大，AYANEO AIR在硬件規格上確實非常強勁，而這一點也反映了在售價上，最便宜的版本AYANEO AIR青春版定價3399人民幣，按匯率換算成港元的話約4000港元，等如PS5 / Xbox Series X的官方零售價了；而最貴的AYANEO AIR Pro 5825U版更要5688人民幣（約6700港幣）。參考比對Steam Deck的定價則為基礎版399美元（約3100港元）、高配版529美元（約4100港元）、頂配版649美元（約5060港元）。

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