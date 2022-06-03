FF16最新影片實機戰鬥演示公開 召喚獸超有型｜State of Play PS5

FF16最新影片公開 實機戰鬥演示 召喚獸戰鬥場面超型 State of Play PS5｜Sony在香港時間2022年6月3日舉行了最新一次的網上發布會「State of Play」有不少重磅發布，包括Square Enix接下來的大作《Final Fantasy XVI》最終幻想16的全新影片，可看到實際戰鬥畫面，以及展示了大量超有逼力的召喚獸戰鬥場面。



實機戰鬥畫面公開 召喚獸大晒冷大招互轟超有逼力

FF16的新影片為是次State of Play的壓軸發布，新影片題為「支配」，除了有更多角色登場之外，更公開了實機戰鬥畫面，以及大量召喚獸登場及戰鬥的畫面。

戰鬥系統方面暫時所見應是改良自FF15及FF7R而成、偏重動作操作的ARPG形式，有著完美迴避和迴避反擊等動作式玩法，也有魔法和劍技等技能，演示的招式和特效都十分華麗。當然少不了FF系列傳統的召喚獸以及Limit Break系統。不過暫時所見只能操作一位角色，不像FF7R和FF15般幾個角色同場戰鬥、可隨時切換。

影片中使出了多種魔法和戰技

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除了人物的戰鬥外還有大量召喚獸登場，都是系列經典的召喚獸，尤其是對FF14玩家來說份外有親切感。從影片所得以及PlayStation Blog的文章介紹，FF16世界中的召喚獸由特定的人所「支配」，人可能因為一些特別經歷而「覺醒」召喚獸能力，擁有召喚獸的人能將自身「變身」成召喚獸，從畫面的表現上看召喚獸是勢力或國家之間擁有決定性力量的戰力。

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影片更可見有召喚獸對戰的畫面，不同召喚獸打出技能互轟，風神Garuda更將火神Ifrit的一條手臂斬斷；相信到時實際在遊戲中能體驗到召喚獸之間逼力萬分的戰鬥。

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遊戲目前預定由PS5獨佔，當然有機會在之後追加其他平台，或者是由PS5限時獨佔一段時間後再在其他平推出；但如果想要搶先第一手玩到本作，就要在明年夏天之前想辦法買到一部PS5了。

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