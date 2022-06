bilibili申請「金坷拉」商標被拒 重溫5個當年經典洗腦影片

bilibili申請「金坷拉」商標被拒 重溫5個經典洗腦影片系列|內地最近傳出一單新聞,指bilibili嘗試將「金坷垃」註冊成商標,然而卻被中國國家知識產權局駁回申請。如果網齡較短可能不太熟悉「金坷垃」這個梗,以下和大家介紹「金坷拉」以及其他5個經典上腦惡攪短片。



洗腦惡攪影片始祖之一 大量金坷拉改編金曲流傳至今

金坷垃是一種自稱可以促進植物礦物質吸收、提高農產量肥料添加劑,由實質來自中國鄭州的「美國聖地亞戈生物工程有限公司」生產。金坷垃之所以爆紅源於其2007年左右開始播出的一系列電視廣告,由於其廣告內容極為誇張失實、台詞又趣怪,諸如「一公斤金坷垃原料高達500萬美元」、「肥料摻了金坷垃,一袋能頂兩袋撒,肥料摻了金坷垃,小麥畝產一千八」、「吸收兩米下的氮磷鉀」、「肥料摻了金坷垃,不流失,不蒸發,零浪費」等等,因而被網友當作惡搞對象成為網路文化。

在金坷垃系列中人氣極高的東仙隊長

金坷垃的改編影片主要有「改歌」,將廣告內人物的對白以聲音加工軟件配上其他歌曲的音樂,造成像是廣告內的人物在唱歌般的效果,許多動漫名曲如「男兒當入樽」、「某科學的超電磁炮」、「小魔女doremi」、「K-ON!輕音部」等都有「金坷垃」版本。

bilibili申請「金坷拉」商標被拒 重溫金坷垃及5個當年經典洗腦影片:



值得一提是即使是十多年後的今日仍然有不少人熱衷於創作金坷垃改歌,近年的人氣歌曲如「夜に駆ける」(向夜晚奔去)、鬼滅之刃主題曲「紅蓮華」、米津玄師的「Lemon」等都有人創作金坷垃版。

Rick Astleyに駆ける

另外也有網民吐糟bilibili憑什麼將金坷垃申請成商標,一來(即使其宣傳誇張失實)金坷垃早已是現實存在的產品,二來金坷垃改編影片文化主要始於另一中國影片網站acfun,許多早期流傳最廣的金坷垃的影片都是在acfun發布,而當時bilibili仍是起步階段尚未發跡的網站;就算後來有更多人將金坷垃影片上傳去bilibili,亦不算是帶起這個文化的平台。

重溫5個當年經典洗腦影片:



【5大洗腦影片重溫01】葛平藍貓

葛平是中國科普動畫「藍貓」的配音員,本來是很正經的一件事,但因為十多年前一條葛平的訪問影片中,以抑揚頓挫的聲線和認真的表情讀出卡通對白如「看藍貓學藍貓我有知識我自豪」(通常諧音作我有姿勢我自豪)、「我是超威藍貓」等,成為網民惡攪素材。值得一提是葛平本人對自己成為鬼畜素材知之甚詳,還在十多年後入加成為b站影片up主。



【5大洗腦影片重溫02】藍藍露

原本是十多年前日本麥當勞的宣傳口號,日本方還拍攝了一系列廣告。而這些廣告成為了改編素材,被網民將廣告和東方Project的音樂結合成為一條鬼畜影片。相信很多人都有看過YouTube或bilibili上的「黑暗洗腦儀式版」藍藍露影片,其實原影片是日本人製作在niconico上發布,後來再被轉載到YouTube上。



【5大洗腦影片重溫03】澳門首家線上賭場上線啦

當年下載電影時經常會被加插在其中的廣告片段,因為旁白的講述方式實在太過入腦,只要看過一次就不會忘記。值得一提是此賭場已在數年前被破獲,所以近年已見不到了。



【5大洗腦影片重溫04】我有冰淇淋

莊·先拿John Cena在拍攝《F9狂野時速》(Fast & Furious 9,內地作《速度與激情9》)後,在汽車內以普通話自拍一條短片為電影在內地上映作宣傳。因為生硬的普通話以及激情演唱令影片在網上瘋傳,已成網民常用的梗。



【5大洗腦影片重溫05】Rickroll

當年十分流行的一種網絡惡作劇,玩法是聲稱一條連結是任何某種內容,但該連結實際卻是夜英國歌手Rick Astley主唱《Never Gonna Give You Up》的MV影片。雖然此惡作劇很無厘頭,但是《Never Gonna Give You Up》本身是非常動聽的好歌,加上其MV十分有時代感,種種因素成就了這史上最有名的迷因;網民都十分愛戴Rickroll,YouTube上《Never Gonna Give You Up》的播放次數也超過了12億次。



