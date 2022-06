PS5 Last of Us Part1重製版拍板|最後生還者第1集重製稱會改動故事玩家極不安 第2集銷量已破千萬 Summer Game Fest|在香港6月10日凌晨播出的Summer Game Fest有不少新作遊戲發布,亦有之前已經公布的作品的新消息新影片等,而整晚的壓軸公布則是Sony第一廠遊戲《最後生還者》The Last of Us第一集將完全重製。



《最後生還者》初代PS5重製 將會改故事玩家極度不安

在整個遊戲史上亦是評價最高的遊戲之一《最後生還者》The Last of Us第一集將會重製(Remake),名為《The Last of Us Part I》,將完整收錄原作的單人模式故事及其前傳DLC章節《拋諸腦後》。官方稱今次重製將以PS5為基準,重現令無數玩家感動的體驗,在重現原作遊戲同時加入更現代化的遊玩方式,改良操控和增加無障礙輔助,以及更具沉浸感的探索與戰鬥。

PS4的高清版和PS5重製版畫面對比

即睇最後生還者第1集重製稱會改動故事玩家極不安 第2集銷量已破千萬:



不過令人擔憂的是遊戲總監Neil Druckman已公開表示重製初代《最後生還者》時「將會更改故事」,觀乎《最後生還者2》的故事及劇情處理手法令絕大部份玩家都不滿同無法接受之下,由同一人之手將原本堪稱完美的初代最後生還者改動實在令人憂慮。

Neil Druckman

遊戲預定2022年9月2日推出,只有PS5版PS4沒份。但值得一提是PC版亦在開發中,只是PC版上市日期未定。

豪華版特典內容一覽

除了最後生還者的重製之外,也一併公布了《最後生還者2》的多人模式正在開發中,預定會以獨立作品的形式推出,即不需擁有《最後生還者2》本體都可以玩。原本《最後生還者》第一集的多人模式也是非常優秀,假定多人模式沒有故事和劇情方面的問題的話,或者可以期待一下。

最後就是官方正式公布《最後生還者2》的累計銷量已突破1000萬份;不過許多玩家都嘲笑本作的銷量到底從何而來,當年聲稱3日400萬隻到現在推出兩年了才過1000萬,是否各種綑綁式銷售例如《最後生還者2》+PS5同綑版的銷量也計算在內等等。

Summer Game Fest還有不少其他發布,較為重點的有Fire Emblem無雙 風花雪月試玩版推出、Call of Duty Modern Warfare II正式公開,以及早期在State of Play中亮相、《Dead Space》製作人Glen Schofield領軍的新遊戲工作室Striking Distance Studios開發Dead Space精神續作新作《The Callisto Protocol》的Gameplay影片等。

