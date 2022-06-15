MHR Sunbreak 免費試玩開放 新系統高速更換、新鐵線蟲技心得

MHRise Sunbreak 新系統高速更換、新交換技心得｜Monster Hunter Rise的大型DLC「Sunbreak」即將推出，除了新參加的魔物之外，新追加的系統「高速交換」當然也是焦點而一，而在剛剛公開的遊戲試玩版中就可玩到此新系統以及各武器的新鐵線蟲技，以下為簡易心得整理。



高速更換可帶多套技出街 衝鋒無敵時間極長或有妙用

新系統「高速更換」是玩家可以先在道具箱中登錄好兩套交換技的設定，然後玩家就可以在戰鬥中透過LT+Y+X在兩組交換技之間切換。在使用高速交換之後還能再按B來進行迴避（遊戲中叫「衝鋒」） 。簡單地說就是玩家現在可以帶兩套技出街了，只是同一時間能使用的招式數量還是一樣。當然玩家可以在兩套技之間做一些combo，例如一套用一些buff系的技能，上buff後再切換去高火力的技能進一步提高輸出。

試玩中有訓練任務讓玩家體驗高速交換和新交換技

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「高速更換」本身施展很慢，也無法取消大部份硬直，整體感覺這個新系統主要不是讓玩家用來進行花俏的連招，而是讓玩家能視情況（如面對不同魔物，或同一魔物的不同狀態時）切換兩組性能不同的交換技來面對不場合。

但得一提是「高速更換」後的迴避動作「衝鋒」的無敵時間極長，或者可以在一些場合用來閃避一般翻滾避不開的攻擊。

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使出衝鋒時會打個側空翻，十分風騷

「當身類」技能大量增加 似鼓勵玩家玩counter

在Sunbreak中所有武器都追加了新的交換技和鐵線蟲招式，在今次試玩中可試到各武器的新鐵線蟲技，但新交換技暫時就玩不到。值得一提是新的鐵線蟲技中有不少是「當身類」的防禦反擊或需看準時機迴避的技能（即類似太刀的見切斬），例如盾斧的「臨機之型」、大劍的「一絲呵成之型」、輕弩的「反擊龍彈」等，似乎十分鼓勵玩家打counter。

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其實個人也喜歡玩counter技，但這些counter類技能的一大缺點是在多人連線、魔物不是長期望著自己的時候會變十分難用，因為魔物會一時打你一時打其他玩家，很難捕捉反擊 / 擋格的時機，可能需要較多練習才能適應。

全武器的新交換技和鐵線蟲技可以到官網和官方YouTube頻道觀看，這裡主要介紹一些記者個人覺得比較有潛力的招式：

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銃槍「全彈爆焰」：急速接近並刺擊敵人後將所有彈藥發射出去。威力非常高，但是很難插中，經常衝過頭導致「插空氣」，但若用得好應能大大提高銃槍的輸出。



太刀「圓月」：展開一個領域，在領域內成功使出反擊類的招時會追加額外傷害。對擅於見切的玩家來說是很大的提升，但大概主要在單人狩獵中才能發揮。



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重弩「鐵蟲絲環【鈍】」：利用翔蟲在前方形成一個環，子彈通過此環時將使彈速變慢，配合貫通彈等具備多段hit彈種射過此環可提升攻擊次數。配合蓄力射擊和貫通彈3能打出可怕的站樁輸出，但需要其他玩家幫忙拉仇恨才較好發揮。



雙劍「螺旋斬」：打中弱點時傷害不俗，又可在空中使用，招式十分靈活又方便集中打位。在地上施展時會大幅前跳，因此也可以當成拔刀狀態下的翔蟲跳作迴避手段。



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