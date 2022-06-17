Crisis Core FF7 重製 今年冬季推出｜今日（6月17日）Square Enix舉行了Final Fantasy 7 25周年紀念網上發布會，FF7的PSP前傳遊戲《Crisis Core -Final Fantasy VII-》（危機核心 -最終幻想VII-，一般簡稱CCFF7）將於多平台高清重製為：《Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion》。



以FF7R風格重製 預定今年冬天多平台上市

《Crisis Core -Final Fantasy VII-》是FF7補完計劃（Compilation of Final Fantasy VII）的一部份，為FF7本篇的前傳作品，在2007年前的PSP上推出，主要講述Zack和Aerith的相遇以及他作為神羅士兵的故事；而《Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion》就是此PSP遊戲的高清重製版本。

由於Zack和Cloud的出身關係甚深，因此也有人覺得Zack才是FF7的「真主角」。既然FF7要完全重製，而Zack也已經在FF7 Remake中登場，那麼FF7前傳Crisis Core也相應重製以作配合是十分合理；說不定在劇情鋪排上CCFF7R還會作為FF7 Remake和Rebirth之間的銜接。

重製版畫面看起來和FF7R十分接近

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即睇Crisis Core Final Fantasy VII高清重製發表 今年冬季多平台推出：



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高清重製版的角色3D模型、背景和界面等所有畫面元素皆全部重新打造，以高解析度描繪的美麗世界，帶來更加身歷其境的故事；畫面看起來和FF7重製差別不大。系統上著重爽快的戰鬥體驗，應該會採用和FF7R相同的即時動作+指令戰鬥形式，同時也保留了經典的「老虎機」系統（D.M.W），戰鬥中會跟據老虎機轉出來的數字得到不同效果。

平台方面和FF7 Rebirth不同，本作並非由PS5獨佔，除PS5外還將會登陸PS4、Xbox、Switch以及Steam，惟尚未知道各平台版本會否同步上市。

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