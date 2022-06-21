PS5 Slim｜外國神人DIY超薄版PS5 厚度不足一吋有水冷｜PS5除了缺貨很難買到之外，其比以往大得多的體積也是一大特點，當然明白這是因為效能提升而需要更多散熱空間，但始終對許多人，尤其是長年面對土地問題的香港玩家來說主機體積當然是越細越好。最近就有一位外國DIY高手自製超薄版PS5，全機厚度不足1吋僅2cm。



完全魔改僅保留原機底板其他全DIY 自制黃銅水冷外殼

做出此創舉的是外國DIY YouTube頻道「DIY Perks」；今次的挑戰是將PS5改裝成「Slim」版，目標厚度是2cm以內。單純要將主機變薄或者不算太難，但PS5因為較強的效能而令主機運行熱量、溫度較高，如何在改裝主機變薄同時又能提供足以讓主機正常運行的散熱能力就是一大挑戰。為了提供足夠的散熱能力DIY Perks決定採用水冷，但是市面上根本沒有高度在2cm內的水冷系統，因此DIY Perks就自行打造一個。

用銅板刻出坑槽再駁喉水冷，做出2CM超薄水冷。（DIY Perks）

👉 RE4 Ashley真人模特超靚女 網民大讚仙氣女神真人比二次元還可愛

即睇外國神人DIY超薄版PS5 厚度不足一吋有水冷：



+ 6

👉 中文維基古俄羅斯史200條目由一內地網民花6年偽造 教授也中招

方法是將PS5的主機底板拆出來之後，用三塊黃銅片手工製作一個一體式的外殼+水冷系統：原理是用頂底兩塊黃銅片夾住中間一塊預先開好坑槽的黃銅片，再讓水在中間的坑槽通過以之達到水冷效果；然後將三塊銅片全面緊密焊接以保証其水密性不會漏水。

DIY Perks

👉 Gura小鯊港飯圍影生誕圖案巴士被報警指阻街｜網民：姜濤唔見你嘈

解決了水冷後還要處理供電問題，要將機身厚壓到2cm以下唯一方法是使用外置火牛；DIY Perks採用了和原裝PS5供電相同火數的750W外置火牛，另外再用鋁做了一個長方型外殼包住火牛和水冷泵，此供電元件可掛在牆身電視機後或者置於櫃內等。

DIY Perks

👉 JUMP攪笑漫畫TOP15 銀魂第5｜不文泰山、行運超人本本都笑到翻肚

由於將火牛和水冷元件做成外置，最終的魔改PS5 Slim機身極薄僅1.9cm，而最終此自製水冷式PS5 Slim運行時的散熱效果也是極佳，CPU溫度只有46攝氏度，顯存52度，VRM是44度，比索尼原裝PS5溫度要低得多。不過考慮到機體都魔改到這個地步連水冷都用上了，有這表現也是理所當然。

DIY Perks

👉 趴地熊、藍貓｜連登數15個被遺忘卡通人物：這公仔曾是我童年回憶

雖然看起來很棒，但相信一般人很難做到同級的改造，除了需要極好的手藝和耐性之外，更重要是DIY Perks所使用的黃銅板是十分昂貴的素材，影片中所用的三塊黃銅板加起來已經要300美金，已等如大半部數位版PS5的建議零售價了。

最後值得一提是今次大改造期間因為DIY Perks一個小失誤，沒有放好一體式外置火牛令其無法入風，最後令其魔改PS5過熱變磚；惟有將另一台PS5的底板拆出來再安裝後才完美成功運行。

DIY Perks

👉 AYANEO AIR國產手提遊戲機被指是山寨Switch：係咪只對應蒸汽平台

👉 bilibili申請「金坷拉」商標被拒 重溫5個當年經典洗腦影片

👉 海賊王休刊1個月｜尾田宣布7月突入最終章｜附網民整理海賊王年表