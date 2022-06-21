日本超可愛安妮亞Cosplay 媽媽一手包辨手工縫製校服假髮兼攝影｜《Spy x Family》持續大熱，相關二次創作和Cosplay等亦是如火如荼未有間斷，最近就有一位愛好動漫的媽媽全力將為自己女兒換裝Cosplay成安妮亞，可愛程度完全突破天際直擊萬千網民的心。



媽媽全力打扮 服飾、假髮均自己製作

對父母而言孩子都是心肝寶貝，而一些父母對孩子給予關愛的一種形式是像小朋友打扮得漂漂亮亮，尤其是女孩子，世界各地都有父母將女孩打扮得像是公主般出落；而如果喜歡動漫的年輕父母更可能會「摻雜私心」，將孩子打扮Cosplay成動漫中的兒童角色。就如日本的推特網民「黒兎」（@kuro__yuaaaaa），本身是對動漫、攝影及裁縫都有興趣的年輕媽媽，最近她就常常將自己女兒打扮成《Spy x Family》中的安妮亞。

（@kuro__yuaaaaa）

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黒兎也分享了為女兒Cosplay的點滴，例如動漫角色跟自己女兒實際體型有差距，因此校服需要配合女兒手工製作；還有例如原作校服有些花紋較複雜，因此黒兎要花更多工夫用絲帶及金色絲線來還原細節。

擺起甫士似模似樣的YUA。（@kuro__yuaaaaa）

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黒兎的小朋友只得兩歲，因此平常不會刻意要求小朋友擺姿勢，而是為女兒打扮好之後跟在旁邊找時機拍照。黒兎將女兒的Cosplay名取為「YUA」，會帶女兒去參加角色扮演活動，同場的其他Cosplayer見到如此可愛的安妮亞都往往會忍不住過來一起玩，而YUA的照片亦在推特上收獲不少讚。不過大概是為了保護孩子，照片幾本上都看不到正面，或者看到正面樣貌的時候也會打格處理，當然這仍然無損安妮亞的可愛程度。

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