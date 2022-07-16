《Bayonetta 3》10.28推出限定版必搶，神秘新角色登場｜ 以直感操作展開充滿震撼力的戰鬥，無限高潮動作遊戲Bayonetta系列最新作《Bayonetta 3》（蓓優妮塔3）終於決定於2022年10月28日推出！而且更公布遊戲不少新消息，以及機迷必搶限定版情報。



今集《Bayonetta 3》敵人是人造生物兵器「赫姆庫魯斯」！玩家們快來拯救世界毀滅的危機。還有一位穿著旗袍擁有跟蓓優妮塔一樣的外貌的女性跟蓓優妮塔有什麼關係嗎？

全新戰鬥技能

新技能「惡魔奴隸」將帶來的新動作快感！運用能召喚魔獸並隨意操縱的新技能「惡魔奴隸」，可以使出全新的動作。乘坐蜘蛛型魔獸「蜘蛛亡靈」，在倒塌的大樓中穿梭、乘坐機關車型魔獸進行炮擊等……都是活用魔獸特徵的動作。

神秘人登場

神秘人物的名字是「薇歐拉」登場！與蓓優妮塔一樣，作為可操作的角色參戰，除此之外系列中為人熟悉的角色們也將登場，像是作為流氓喜愛的酒吧「地獄之門」的店主、為蓓優妮塔提供手製武器的魔界武器製造商「羅丹」、除了蓓優妮塔以外唯一倖存的魔女「貞德」等系列中為人熟悉的角色也將登場。

特別限定版同步推出

隨附特典的特別版《Bayonetta 3 Trinity Masquerade Edition》(日文版)亦同時發售《蓓優妮塔3》除了普通版之外，隨附各種特典的特別版《Bayonetta 3 Trinity Masquerade Edition》(日文版)亦同時發售。

《Bayonetta 3 Trinity Masquerade Edition》(日文版) 限定版內容



・《蓓優妮塔3》盒裝版 (日文版) ※支援中文

・畫集

・可替換的包裝頁3張



《蓓優妮塔 魔兵驚天錄》(Bayonetta) 支援中文，盒裝版將在9月30日發售。

《蓓優妮塔2》(Bayonetta 2)支援中文，盒裝版隨附《蓓優妮塔魔兵驚天錄》(Bayonetta)下載版的下載序號，預定今年秋季發售！

