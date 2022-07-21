《Stray》一隻貓咪竟成為近期遊戲界的熱潮，在PlayStation 和 Steam 都大獲好評，更在 Twitter 上引起「晒貓」熱話，貓咪們隔住螢幕看玩家扮演的貓咪角色，在參考九龍城寨的世界中探索。如果是PS Plus 升級／高級會員的話，更可以在 PS4 和 PS5 上免費遊玩。而Switch 和 PC 近期也有很多免費遊戲，等大家在暑假中遊玩。



PS Plus 升級／高級會員免費



《Stray》

第三人稱的貓咪冒險遊戲，在衰敗的cyber city中扮演貓咪冒險，探索城市中的種種謎團，避開異質世界中的危險生物，幫貓咪找到正確的道路。而且創作背景是以九龍城寨為藍本，香港玩家探索時應該更有熟悉感。

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《Stray》

《刺客教條4：黑旗》+《刺客教條：大革命》

如果仍未接觸過《刺客教條》系列的玩家，可以借今次免費機會體驗在世界各個黃金年代，化身成刺客經驗大事件的感覺，在這兩集中可以透過刺殺影響法國大革命和1715年海盜年代的故事。

Switch 免費遊戲



《Fall Guys》

在 Steam 上架時已經風靡一時，在 Switch 免費推出更適合玩家連線和隨時遊玩。主力最多60名玩家共鬥，在多個場地中採不同規則競爭，經多個版本的更新後，遊戲內容非常豐富，暑假和朋友連機對戰最適合。

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《飛輪冠軍》

PvP向的新款免費運動遊戲，玩家將在3v3的團體戰中，以拿球繞圈得分為目的，配合隊友閃避﹑攻擊對手和保護隊友，喜歡運動競爭遊戲的話，這款新玩法的《飛輪冠軍》可以一試。

Xbox Game Pass－PC



《DJMAX RESPECT V》

韓國知名音game《DJMAX》系列最新作《DJMAX RESPECT V》，加入超過150首歌，同時首部可以線上多人競爭，音game迷不能錯過。

《PowerWash Simulator》

《PowerWash Simulator》

近日上架即成為直播平台的大熱，化身清潔工人，把日常生活的壓力從高壓水槍中釋放。水柱把污垢一下沖走的治癒感，必須要親身玩下次才能感受。

《Hello Neighbor 2》

第一集大獲好評的驚悚潛行遊戲，《Hello Neighbor 2》的每個角色更由AI運行，即會透過學習和適應玩家模式並改變行為，想智取AI就只有不斷思考，找出最獨特的破解法。