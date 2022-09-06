常打機會導致負面情緒、影響心智健康？最新研究報告：影響近乎零

打機影響｜在傳統的家長觀念中，近幾十年興起的電子遊戲、網路遊戲對於玩家的心理發展有負面影響，不少學者均發表過意見指這些遊戲會導致玩家上癮、產生暴力傾向、或是更易被觸怒等；但在最新一份研究結果就指出，持續地遊玩電子遊戲對玩家的心理並不會做成負面影響 － 還可能有輕微益處就是了。



近4萬位玩家參與「幸福感」研究

日前一份研究報告被刊登在科學期刊《Royal Society Open Science》之上，該份報告由牛津大學網路研究院的一個團隊撰寫，旨在找出電子遊戲與玩家的幸福感有否關聯。

早在 2020 年，他們就進行過類似的實驗，以尋找電子遊戲是否對心理健康有做成不良影響，當時已經初步得出否定的結果。但今次研究團隊就找來更多的玩家參與在實驗當中，他們與遊戲廠商合作、前後共招募了近 39000 位玩過 7 種不同遊戲的玩家，包括《動物森友會》、《Apex Legends》、《Eve Online》、《Forza Horizon 4》、《Gran Turismo Sport》 以及《The Crew 2》等等。

Nintendo Switch 的《動物森友會》雖然推出多時，仍然不乏玩家，但對玩家的心理影響又如何？（網上圖片）

遊戲開發商遂為團隊提供玩家 6 個星期的遊玩數據，而研究人員則以統一的工具測量了調查參與玩家的「積極」及「消極」體驗數值，並要求玩家們對遊戲期間感到「快樂」與「恐懼」情緒的頻率進行排名，研究團隊還會要求玩家填寫問卷，追蹤他們對自主性的看法、以及玩遊戲的動機等等。

電子遊戲對玩家心理影響微乎其微？

在三次的訪問調查之後，牛津大學網路研究院的團隊就指出，從結果而言，玩遊戲的時長對玩家的感受沒有帶來任何顯著的正面／負面感受，相同地，玩家的感受亦並未會影響其進行遊戲的時數。報告的作者還提到，玩家必需要每天進行 10 小時或以上的遊戲，才有可能對其心理做成輕微影響。

如果硬要挖出「遊戲與幸福感之間」的關係，報告中就有提到，如果玩家是因為「自己想玩」而進行遊戲，其在遊戲過程中獲得的幸福感會相較「感覺被迫」遊玩的玩家要高一點，不過影響幅度不大，而此程度的幸福感差異會否成為玩家繼續遊玩的誘因則仍需要進一步的研究 － 但換個角度思考，如果想你的孩子戒除遊戲癮，每天強迫他進行若干小時的遊戲或者都是其中一途。

資料來源：The Royal Society Publishing