Marvel's Spider-Man Remastered PC版開發團隊訪問：闊屏最難攪訪問｜索尼互動娛樂（SIE）旗下工作室Insomniac Games與Nixxes Software團隊合作，將《漫威蜘蛛俠重製版》（Marvel's Spider-Man Remastered）移植至PC上，《香港01》科技玩物頻道早前獲官方邀請參加開發團隊訪問，以深入了解今次PC移植版的特色。



PC版開發團隊聯訪 難在變數太多

《Marvel's Spider-Man》在2018年於PS4上推出，後來推出了畫質升級的PS5版（Remastered），而今次PC移植版亦以Remastered版本為基準負責。負責移植工作的Nixxes Software創辦人暨開發總監Jurjen Katsman與Insomniac Games核心技術總監Mike Fitzgerald早前接受了媒體線上聯訪，分享開發相關的點滴。

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兩人分享開於移植至PC版的一大挑戰是PC的規格並不統一，不像規格單一的PS5主機，團隊需要按照不同的畫面比例，如21:9、32:9甚至48:9來測試遊戲表現及效能。一般的遊玩場景還不算太難處理，可以由系統自行適配比例；但是《Marvel's Spider-Man》是一個電影感很重、有大量過場劇情動畫的遊戲，而這些動畫在製作的時候並沒有考慮過預設以外的畫面比例，這方面就需要額外的測試和調整。

團隊也表示能把比家用主機版本寬兩三倍的演出畫面做好是其今次移植中相當自豪的部分，圖為32:9的畫面截圖

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除了支援各種比例之外，PC版也同樣支援光線追蹤功能，這方面也相當考功夫，畢竟PS5規格統一，可以在PS5上直接操控硬體來支援光線追蹤；而到了PC則必須透過不同API來操控不同架構規格的硬體，可能在這部電腦上沒問題、到了另一部電腦卻不行了。製作團隊也廣泛針對各種輸入裝置進行調整與測試，遊戲原本以控制器為設計基礎，當然在移植因應PC上最主流的鍵盤滑鼠下了不少功夫，亦進行了大量測試，以確保遊戲的操作體驗。

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不過雖然移植工作不輕鬆，團隊也表示推出PC版的最主要原因的就是希望能讓更多玩家接觸這款遊戲，而PC版的一大特色就是組合與變化多，玩家可以用鍵盤滑鼠來玩、可以用 DualSense來玩、也可以用Steam或Windows支援的其他手掣來玩。如果玩家擁有超寬螢幕，或是將兩三台螢幕組合成超闊畫面，可以有和PS5版不同的體驗。

另外是PC版已通過Steam Deck認證，已預購了Steam Deck的玩家在將來主機到手後便可試試效果如何了。至於被問到VR方面，團隊提到因為本作有很多在高樓大廈之間擺蕩的高速移動場面，使用VR的話很容易造成暈眩，目前未有為遊戲添加支援VR的計劃。

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