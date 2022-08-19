Marvel's Spider-Man Remastered PC版開發團隊訪問：闊屏最難攪
Marvel's Spider-Man Remastered PC版開發團隊訪問：闊屏最難攪訪問｜索尼互動娛樂（SIE）旗下工作室Insomniac Games與Nixxes Software團隊合作，將《漫威蜘蛛俠重製版》（Marvel's Spider-Man Remastered）移植至PC上，《香港01》科技玩物頻道早前獲官方邀請參加開發團隊訪問，以深入了解今次PC移植版的特色。
PC版開發團隊聯訪 難在變數太多
《Marvel's Spider-Man》在2018年於PS4上推出，後來推出了畫質升級的PS5版（Remastered），而今次PC移植版亦以Remastered版本為基準負責。負責移植工作的Nixxes Software創辦人暨開發總監Jurjen Katsman與Insomniac Games核心技術總監Mike Fitzgerald早前接受了媒體線上聯訪，分享開發相關的點滴。
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兩人分享開於移植至PC版的一大挑戰是PC的規格並不統一，不像規格單一的PS5主機，團隊需要按照不同的畫面比例，如21:9、32:9甚至48:9來測試遊戲表現及效能。一般的遊玩場景還不算太難處理，可以由系統自行適配比例；但是《Marvel's Spider-Man》是一個電影感很重、有大量過場劇情動畫的遊戲，而這些動畫在製作的時候並沒有考慮過預設以外的畫面比例，這方面就需要額外的測試和調整。
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除了支援各種比例之外，PC版也同樣支援光線追蹤功能，這方面也相當考功夫，畢竟PS5規格統一，可以在PS5上直接操控硬體來支援光線追蹤；而到了PC則必須透過不同API來操控不同架構規格的硬體，可能在這部電腦上沒問題、到了另一部電腦卻不行了。製作團隊也廣泛針對各種輸入裝置進行調整與測試，遊戲原本以控制器為設計基礎，當然在移植因應PC上最主流的鍵盤滑鼠下了不少功夫，亦進行了大量測試，以確保遊戲的操作體驗。
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不過雖然移植工作不輕鬆，團隊也表示推出PC版的最主要原因的就是希望能讓更多玩家接觸這款遊戲，而PC版的一大特色就是組合與變化多，玩家可以用鍵盤滑鼠來玩、可以用 DualSense來玩、也可以用Steam或Windows支援的其他手掣來玩。如果玩家擁有超寬螢幕，或是將兩三台螢幕組合成超闊畫面，可以有和PS5版不同的體驗。
另外是PC版已通過Steam Deck認證，已預購了Steam Deck的玩家在將來主機到手後便可試試效果如何了。至於被問到VR方面，團隊提到因為本作有很多在高樓大廈之間擺蕩的高速移動場面，使用VR的話很容易造成暈眩，目前未有為遊戲添加支援VR的計劃。
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