iPhone 14 售價｜隨著蘋果公司釋出iPhone 14秋季發布會海報，9月8日發售之說已經是板上釘釘的事實了吧。再來大家最關心的就是價錢！有網媒就爆出，中國的線下經銷商已經開始接受iPhone 14系列的預約，也已經有預訂價了。果然，全線新機都比iPhone 13更加貴。



只得3機定價｜究竟有定冇iPhone 14 mini

目前已知道，iPhone 14 賣6399 RMB起，iPhone 14 Pro 8599 RMB起，iPhone 14 Pro Max 9299 RMB起，比起iPhone 13各款式的中國官網價，加幅由300至600，最中以14 Pro 加價最多！不過盛傳取代iPhone 14 mini 的新機 iPhone 14 Max 就未有消息。而根據線報，發布會於9月8日凌晨1：00公開後，預計第一批手機將會在9月16日或之後派貨，不知道這個新定價，大家是否接受呢？

iPhone 14 6399人民幣（約$7320港元）／iPhone 13 5999人民幣 加價400



iPhone 14 Pro 8599人民幣（約$9837港元）／iPhone 13 Pro 7999人民幣 加價600



iPhone 14 Pro Max 9299人民幣（約$10638港元）／iPhone 13 Pro Max 8999人民幣 加價300



內媒甚至已經有iPhone 14 的詳細功能表

（情報來源）

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iPhone 14有得炒？專家睇好將會炒爆！

知名Apple產品分析師郭明錤，早前就曾在 Twitter 表示，iPhone 14 系列被手機零售商及炒家睇好，認為需求會比 iPhone 13 系列多，原因是華為無法生產5G手機， Apple 少了一個競爭對手，Apple 很可能因此獨霸中國5G高階手機市場，換言之新機又會被炒上華強北，炒賣空間相當高。