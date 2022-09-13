高達模型早就不是男性專利的娛樂，比如早前動漫節的高達模型王大賽，都有不少女生參加。今次為你介紹日本山梨縣地方公認的「山梨親善大使」：地方偶像水萌みず（水萌Mizu），她美少女風格改裝高達模型！



可憐公主風😍｜高達大叔被迫瘋😆

水萌みず的作品相當多，風格很一致，她沒有大幅改裝模型的技術，也不會甚麼無縫打磨，只會為高達噴上鮮豔的、又或是粉色系塗裝，再於上面加閃石、蕾絲布料：突擊高達變了「百變小櫻」，獨角獸高達換對月光蝶閃閃翼，死忠「設計廚」或會大罵：「你識唔識高達架！」水萌みず一於懶理，她表示這個風格叫做：可憐公主風Gundam！不知你又喜不喜歡？又或是睇到O咀？

識玩一定係獨角獸加火光蝶。（水萌みず圖片）

Nu高達超合金｜中國排隊黨影片網上廣傳 發售中止網民罵：吃屎吧

水萌みず的風格你未必喜歡，但不可否認她的風格非常強烈，用色也很漂亮很有sense。比如這隻Dreamy Unicorn，曾經參加過GUNDAM BASE的模型改裝比賽且成功入圍，有在場內表出。

水萌みず的 Dreamy Unicorn

+ 19

👉中川翔子37歲全裸拍片賺流量 聲言有心理準備遭YouTube Ban戶口

樣唔係差

一提到女性高達模型製作人，一定會想到東雲。東雲本身是一位水著model女星，樣子還可以而且身材超好，而水萌みず則是正統會唱跳，會搞live跟合照會的地方idol，雖然Twitter上的相片有「重P」及戴大眼con之疑，但總計都可以用「樣唔係差」來形容。

+ 4

最近Mizu醬知道自己的可愛風高達被受全球網民轉載share，更寫了一段英文，翻譯後大意如下：

多謝你欣賞我的作品.我是一個偶像和演員，也喜歡Gunpla高達模型。我創作的是「可憐公主風高達」，你喜歡高達模型嗎？我會繼續努力上載更多作品，喜歡的可以再回來欣賞，也請幫我share開去，多謝支持！ 水萌みず

水萌みずTwitter