高達自家潮服品牌STRICT-G原來成立10年啦，9月15日起Gundam時裝Pop-Up Store三度於旺角開設《STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store @ Langham Place 》，最興奮就是主題不同RX-78，而是「個監視器香左！」的《高達 馬沙之反擊》！新logo有Nu有Sazabi仲有阿古捷斯，即睇場內7個必買items系列。



十週年專門店｜買7大必掃單品

雖然Pop Up Store門外仍然是RX-78-2 x Master Mind Japan 黑色高達做門神，但旁邊的霓虹燈管裝飾已經轉為「馬反」款式，一定要去打卡！加上STRICT-G在香港開設Pop Up Store，商品定價還算很合理，即日至9月26日將於旺角朗豪坊商場4樓平台舉辦《STRICT-G 十週年》期間限定店。

《STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store @ Langham Place 》旺角專門店（鍾世傑 攝／Model：MoJai）

掃貨後搵影相打卡位

打卡位相當多，除了門口的黑色高達，店內靠Food Court那邊其實還有個試鞋位，鐵絲網上還有，大大個MS-06S Zaku II 字樣，打卡一流呀！

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馬沙反擊主題7件必搶單品

香港首發商品中，最具代表性就是STRICT-G十週年LOGO T恤、CAP帽、Tote Bag，依然使用香港特色的霓虹燈樣式，全新設計改用0093主角ν高達及沙煞比，後面還有小行星阿古捷斯。

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《STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store @ Langham Place 》旺角專門店場景（鍾世傑 攝／Model：MoJai）

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名牌聯乘品超吸引

今次STRICT-G除了帶同自家日版服裝單品來港發售，更有很多名牌合作款式，比如EDWIN牛仔褲、SPALDING籃球聯乘品，還有球帽大宗NEW ERA 6款CAP帽。

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《STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store @ Langham Place 》

開放詳情:日期:2022年9月15日(星期四) 至 9月26日

地點:旺角朗豪坊4樓通天廣場

由即日起至9月26日，於《STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store @ Langham Place 》電子消費滿HK$ 1,200，更可以登記換取STRICT-G x BROTHER 聯乘 STRICT-G 限定禮品袋，並可在以下3款logo中，選一個熨在袋子上面留念。



電子消費滿HK$ 1,200，更可以登記換取STRICT-G x BROTHER 聯乘 STRICT-G 限定禮品袋。（鍾世傑 攝／Model：MoJai）

可在以上3款logo中，選一個熨在袋子上面留念。

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