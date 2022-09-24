Steam用戶數全面超越PSN PC抬頭日本網民直指PlayStation末落｜PlayStation 5 PS5已推出近兩年，但現時在大部份地區仍然需要通過抽籤方式認購、許多玩家久久未能購得主機，對Sony不滿的聲音亦愈來愈多。而玩家累積的不滿最終會反映於銷售和佔有率之上，最近就有報道指PlayStation Network在遊戲界的龍頭地位已被超越。



Steam用戶超越PlayStation 廠商更積極推跨平台作品

據日本經濟新聞報道，過去多年均是業界龍頭、用戶人數最多的PlayStation系主機，其使用者有急速轉投其他平台的趨勢。報道指Steam的使用者數已由2018年的4700萬倍增至2022年的1.3億人，超過了PlayStation Network的用戶數（約1.2億）及任天堂（約1億）。

不單是使用者，以往著重開發主機遊戲的開發廠商也向PC平台靠攏；報道舉出其中一個例子是在TGS 2022中，日本龍頭級遊戲開發商Sqaure Enix展出的60款作品，有40款對應Steam平台，略多於對應PS5的38款。另一日本主要遊戲開發商Capcom，在今年4~6月發售的遊戲中也有近半對應PC平台。

本身已經很強、近年愈來愈強的Steam平台

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以至於不單是第三方廠商，就連Sony自己都開始積極地將自己的獨佔作品移植至Steam平台；由稍早前的戰神、地平線，到不久前的Marvel's Spiderman，以往只能在PlayStation上玩到的遊戲，現在也開始可以在Steam上玩到了。另外Sony也在7月推出新的周邊品牌「INZONE」，主打PC用電競屏幕和耳機。

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在遊戲軟件銷售的角度來看，多一個平台自然能期望帶來更多銷量；但相對地對於自己的主機而言，獨佔作品越少便會令主機的吸引入降、長遠而言更會影響主機的市場佔有率。

雖然PS5在歐美地區仍然十分受歡迎，不過相對地在日本的經營狀況可說是並不理想；據日本Computer Entertainment Supplier's Association（コンピュータエンターテインメント協会 / CESA，即主辦日本遊戲大賞的團體）在9月份公開的報告，PS5在2021年間於日本的銷售數量僅100萬部，相比已推出多年的Switch在2021年間仍能賣出520萬部，是PS5的5倍以上。近來在日本Twitter等社交媒體上也經常可以見到「放棄買PS5」、「轉去玩PC或Switch」等的發言。

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不少日本玩家開始覺得「PS5獨佔遊戲」已經是一個debuff，因為根本買不到PS5。

有日本網民更直指「PlayStation沒落」，原因也非「輸給任天堂」或「Sony自爆」，而是「Steam將PlayStation的市場需求全都搶走了」，推文獲超過2萬讚好。不過也有不少人提出不同見解，認為主要問題仍然是Sony遲遲沒能推出反制炒家的措施、令用家難以購入主機。

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