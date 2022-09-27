鬥陣特攻2、CoDMW2、獵天使魔女3等20款必玩大作 10月遊戲時間表｜9月底有多款主要遊戲推出，但機迷可不要以為就此就完結，因為接下來的10月還有更多大作推出，以下為《香港01》科技玩物頻道整理10月主要遊戲發售時間表20隻必玩大作。



鬥陣特攻2、COD等數款射擊大作 Bayonetta 3終於要出

10月注目大作有10月5日推出的《Overwatch 2》鬥陣特攻2，月底有Call of Duty系列最新作Morden Warfare 2，還有Fans們苦等多年終於要在10月底推出的《Bayonetta 3》獵天使魔女3。喜歡劇情或過版遊戲的話則不要錯過月中推出、首發即上Game Pass的《瘟疫傳說：安魂曲》；其前作《瘟疫傳說：無罪》在歐美玩家之間極受好評，希望今集能再上一層樓。若果你是《異形》系列fans，則不能錯過美術風格向異形系列致敬的第一身射擊遊戲《SCORN》。而日系遊戲玩家也不怕沒Game玩，在除了有幾款移植作之外，月底還有星海遊俠6、黎之軌跡2等JRPG大作上市。

大家等了許多年的Bayonetta 3終於都要出了

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即睇10月主要遊戲發售時間表 鬥陣特攻2、CoDMW2、Bayonetta 3等20款必玩大作：



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10月主要遊戲發售時間表：



鬥陣特攻2 Overwatch 2

PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series、Switch 10月5日



尼爾: 自動人形 Switch版 Nier: Automata

10月6日



英雄不再3 No More Heroes 3

PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series 10月6日



三角戰略 PC版

TRIANGLE STRATEGY 10月14日



七龍珠 破界鬥士

PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series、Switch 10月14日



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瘟疫傳說：安魂曲 A Plague Tale: Innocence

PC、Xbox Series 10月18日



神秘海域：盜賊遺產合集 PC版

Uncharted: Legacy of Thieves Collection 10月19日



蔑視 SCORN

PC、Xbox Series 10月19日



女神異聞錄5：皇家版 Persona 5 Royal

PC、PS5、Switch、Xbox One、Xbox Series 10月21日



哥譚騎士 Gotham Knights

PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series 10月21日



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騎馬與砍殺2：霸主 Mount & Blade：Bannerlord

PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series 10月25日



夜廻三

PS4、Switch 10月27日



超次元游汐 戰機少女 Sisters vs Sisters

PS4 10月27日



主播女孩重度依賴 Switch版

Needy Girl Overdose 10月27日



英雄傳說 黎之軌跡 II -緋紅原罪-

PS4、PS5 10月27日



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獵天使魔女3 Bayonetta 3

Switch 10月28日



使命召喚：現代戰爭II 2022 Call of Duty Modern Warfare II

PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series 10月28日



星海遊俠6：神授之力 Star Ocean: The Divine Force

PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series 10月27日



生化危機8: 村莊 黃金版 Resident Evil: Village Gold Edition

PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series 10月28日



生化危機Re:Verse Resident Evil Re:Verse

PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series 10月28日



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