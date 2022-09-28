遊戲開發費高昂業界陷衰退只敢投資系列重製續作 玩家卻有一好處｜隨著畫面和電腦技術等的提高，雖然在遊戲裡可以創作的東西比以往更多，但相對地遊戲開發成本和開發時間也愈來愈高。而隨著成本持續上升，隨時會令現時看起來百花齊放的遊戲界陷入衰退。



遊戲開發費用高騰 對玩家而言有利亦有弊

據日本CESA（Computer Entertainment Supplier's Association電腦娛樂供應商協會）的統計，日本現時有約一半的遊戲開發商會以5000萬日圓左右的成本來開發一款家用遊戲，另一半廠商則會投入更多成本；部份遊戲廠商更會以10億以至20億日圓的成本去開發大作遊戲。而一些世界級的3A大作更有機會投入過億美元i.e.過百億日圓的成本。

Cyberpunk 2077的開發及宣傳總開支超過3億美金。

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相比在30年前的紅白機時代，一款遊戲的制作成本通常只需數百萬、大作頂多也是數千萬日圓；簡單比較，數字上遊戲開發的成本增加了10到20倍，但遊戲的售價卻和30年前比幾乎沒有分別，可見成本上漲的幅度。

成本上漲對遊戲開發商而言固然是困難，但對玩家而言卻不一定全是壞事；畢竟當遊戲開發費用增加、開發商需要更多途徑來回收成本時，最直接的做法就是不再將遊戲限定於某個主機/平台上推出，而是改為跨平台作品，以增加客群接觸層面和銷量。而跨平台遊戲的好處相信只要是玩家都十分了解，就是不用被主機綁死，可以在對自己來說最方便、最舒適的平台上玩遊戲。

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不過另一方面，高成本的壞處是會令市場變得單一化、遊戲的多樣性減少，以至會令業界整體陷入衰退；畢竟開發費用（成本）高騰之下，作為開發方（投資方）自然會傾向較為「穩陣」的選擇，於是就會傾向模仿已於市面上取得成功的作品、或是製作已經有一定成績和人氣的系列作品續作或重製舊作品等，而較不傾向冒險開發全新IP。

2018年的新IP八方旅人叫好又叫座，而之後Square Enix就用同一個引擎製作多款遊戲，明年也出續集了

雖然看起來只是順理成章的簡單推論，不過觀乎近年重製作品大行其道、新IP作品雖然不是沒有但叫好又叫座的實屬少數，可見分析有其道理。

另外值得一提的是Sony近年積極將其過去的PlayStation獨佔作品移整去PC（Steam），結果而言這些遊戲的銷量都激增；據外國媒體Axios Gaming記者Stephen Totilo報道統計了4款移植至Steam的PS大作，其銷量在移植後都有極大增長，其中Marvel's Spiderman在推出PC版後在美國的銷量更是直接衝上當月第三位，可說是非常成功。

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