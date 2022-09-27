《FIFA 23》是記者近年開 game 玩下來，最大感受的一代《FIFA》，原因是極多可見的升級內容，不再是一年交一次會費的常規感覺，單單是 HyperMotion 2 的新系統，相信每一個舊玩家看到全新的 AR 重播，都會感到非常興奮！不論是新玩家還是舊玩家，正在考慮是否入手《FIFA 23》的話，以下的評測可以作為參考。



HyperMotion 2

把上一代的 HyperMotion 系統升級，在次世代主機中能享受 HyperMotion 2 帶來的更真實遊戲體驗。《FIFA 23》有多達 6,000 個真實足球動作，加上機器學習功能，盤球和牽制防守的動作明顯更流暢﹑細膩。

而要數今代記者最喜歡的內容，就是全新的 AR 重播系統。當玩家射進了精彩入球後，就會利用 HyperMotion 2 技術分析，重播入球慢鏡之餘，再分析出預計入球數﹑射門角度，整體感覺非常切合次世代的科技感，甚至讓記者想每球都組織到能讓 AR 重播的精彩入。

人牆加入新擺法（《FIFA 23》官方圖片）

數據化自由球

由《FIFA》系列開始，自由球的踢法就沒有明確的操作指引，以及細膩的操作空間。《FIFA 23》終於打破這個傳統，提供更直觀的自由球機制。現時自由球和角球，都可以選擇踢球位置，而且會提示這個位置會踢出哪一個球種，如落葉球﹑腳內側弧線球﹑高吊球等。讓不同水平的玩家，都能較直接了解自由球的操作，令遊戲有更大的可控性。

雖然有清楚的指示，但要精準控制球的軌跡，其實也要一定的練習和力量控制，所以老手不用太擔心新玩家馬上追到踢自由球的技術，仍然是易學難精。

Pro Clubs／FUT 的新內容和評測，可以參考以下連結內容：

《FIFA 23》Pro Clubs/FUT再升級｜線下都有嘢玩！賽後可調侃隊友

新加速和射門系統

《FIFA 23》為球員加入 3 種不同的加速類型，包括「受控」﹑「爆發」﹑「長時」，更貼近真實球員的加速情況，對應不同場合，各種加速類型的球員都有明顯的優缺分別，記者遊玩時感覺球員有更大的獨特性，不是 PAC 高的球員就可一味「硬爆」。

加入10種射門新動作，包括花式射門（《FIFA 23》官方圖片）

另外，加入全新的射門方法 - 勁射，在 PlayStation 控制器上按「L1+R1+O」／Xbox 控制器上按「LB+RB+B」，讓玩家可以多一種高風險﹑高回報的射門方法。與以往的半輔助射門不同，勁射對於玩家操作射門角度有更大的挑戰性。

（《FIFA 23》官方圖片）

總結

雖然《FIFA 23》是系列的最後一代，卻反而在這集上看到最豐富的內容，不論是線下的訓練中心﹑線上的 Pro Clubs／FUT，還是整體的遊玩系統，《FIFA 23》在各個細節都加入新元素，甚至一度令記者擔心更個系統能否移植到《EA Sport FC》上。

《FIFA 23》

9月30日推出（EA Play Pro會員可於9月27日遊玩）

遊玩平台：PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Stadia和PC

