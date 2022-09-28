《海賊王 One Piece》這部連載多年的大人氣少年漫畫，終於要進入最終章，加上今年的新劇場版《One Piece Film Red》叫好又叫座，令作品人氣重登高峰、討論熱度也一直維持。然而最近一位網民，在Twitter分享自己完全無法集中精神看《One Piece》的感想，竟然連OP Fans都大表認同。



指畫面太雜亂睇得勁辛苦 fans：動畫睇返先明白個場景

最近日本推特網民「川井俊夫」（@toshiokawai1122）發表帖文，指自己並非想批評《One Piece》，而是分享一下個人感想：他實在沒有辦法好好看《One Piece》的漫畫：「先不要說故事內容了，《One Piece》單單是畫面枇實在太過雜亂，我連一本單行本都沒有辦法讀完。」推文中亦提到不知道是否腦的問題，事主看其他漫畫時不曾出現過這情況，就只有《One Piece》是會這樣。

https://twitter.com/toshiokawai1122/status/1574204318584274944?s=20&t=cfeYT2iEBYFpPDeNVld-9A

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帖文獲超過4萬讚好和6000轉發，就連許多海賊王fans都紛紛表示認同推主的講法，對於畫面太雜亂這一點非常認同，均同意看起來實在十分累人、沒有辦法長時間觀看。也有網民回應指雖然自己有看完整套One Piece，但其實對於戰鬥場景是完全沒有看懂，要靠之後看動畫才能理解整個戰鬥過程。

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有網民留言比較尾田和《龍珠》作者鳥山明的作畫風格，指《龍珠》雖然動作場面多且打鬥激烈，但是鳥山明十分擅長利用畫面引導讀者的視線，同時台詞也盡量簡潔和少用漢字，令讀者看起來十分輕鬆。而另一方面尾田則像是有「空白恐懼症」一樣，將想到的東西全部塞進畫面內、不留一點空白，再加上雜誌連載時用紙質較差的廉價印刷令人看起來更加辛苦。

龍珠的動作表現是教科書級，和One Piece左右對比一看分別就很明顯了

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回看早期的海賊王漫畫，畫面是較為接近鳥山明的風格，線條較為簡潔和圓潤、空白地方也較多，只是後來不知不覺間就漸漸變成現時的「強逼症」風格，每一個格子都要填得滿一滿、連閱讀順序都很不好把握。當然這也是展現了尾田榮一郎對作品貫注的熱情和靈魂有多強烈，所以《海賊王》才一直都吸引了那麼多忠實支持者，只是就如同fans們所說，喜歡歸喜歡，看得累也還是看得累。

海賊王第一話的畫面，雖然格子也還是塞得很滿，但至少不像現在那麼雜亂

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