日本動畫機械設定家KATOKI HAJIME，以寫實、超多細節風格重繪RX-78-2、ZZ高達而爆紅；BANDAI更招攬他負責MG高達模型（Master Grade）模型的相關概念設計，當中「Ver.Ka 白盒系列」由RX-78-2 Ver. Ka 開始，推出至今也有20年了。



現代技術重現Z高達原汁原味外觀

為了紀念這件大事，BANDAI以此契機發表了MG Zeta Gundam Ver.Ka Z高達模型，將全系列最頂尖的開發技術，加上Katoki的巧思，一方面還原85年《Z高達》動畫的原設定身型，外加頂級細節！而且一機兼具穩固的變型構造及高可動性！

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MG Z高達 Ver.Ka 模型 2023年2月發售／定價7150日圓



Katoki Ka版係乜？

Katoki Hajime是一位知名日本機械人動畫機體設計師，自己有《Virtual On》系列，另外最出名就是以個人精密、有真實感的風格「Gundam Fix」重構高達舊機體。當年為Sunrise繪畫 0079 LD封面，圖中超精細的RX-78-2後來被冠上Ver.Ka之後。後來以《Gundam Sentinel》中的S高達、《0083》GP03而成名。成為大神後，BANDAI為他推出專屬的Gundam Fix Figuation系列玩具，又請他監修模型的細節設計，當中有強烈個人風格的，就會以白色盒推出，定為名MG Ver.Ka系列。



18款MG Ver. Ka 模型回顧

KATOKI監修MG系列不止20年，今年是由MG白盒 RX-78-2 Ver.Ka 推出20週年。即睇20年來各款Ka版模型全紀錄（各種特別色不逐一收錄，故此或有遺漏）

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Z高達1／100模型系統進化史

Z高達是第一款可變型的高達主角機，當時因為《超時空要塞》韋基利VF-1系列帶動了機械人動畫的變型熱潮，BANDAI亦要求Sunrise推出可變的Z高達。雖然Z好有型，但其變型構造相當複雜，舊世代的Z模型，可變型的款式身型並不太好看。

雖然Z好有型，但其變型構造相當複雜，舊世代的Z模型，可變型的款式身型並不太好看。

一直到96年MG系列請到KATOKI重塑Z高達MG模型的外觀及細節，才有一款兼顧外觀及變型的Z模型。不過BANDAI並沒有為這款MG Z 冠上Ver.Ka之名，而且當時Katoki個人風格比較重，MG Z的身型比較方正，跟原作風格相差甚遠。

直到2005年的Ver.2.0，KATOKI監修的風味壓到最低，2.0版的Zeta外觀更修長，已經相當令人滿意，不過畢竟已經是17年前的設計，關節、分件、用料都已經不合時適，是時候出新版！

2023年2月推出的MG Z高達 Ver.Ka 模型，老實說單單看相片不會感到很太震撼，因為這些年來HGUC、RG細比例Z高達模型都已經一隻比一隻好。這部新作強在細節，明明是可變型機體，肩頭竟然可拉出增加活動空間、腰部又可以轉動，而胸部也盡力重現當年「平胸」的原汁原味設計。真是很驚訝BANDAI能夠在一部模型內注入那麼多技術。

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