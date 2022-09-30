PS5 Valkyrie Elysium 女神極樂淨土簡評 戰鬥系統出色但有其他缺點｜和前作相隔14年，經典RPG遊戲《Valkryie Profile》北歐女神 / 女神戰記的新作家用遊戲《Valkyrie Elysium》女神極樂淨土已在9月底推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



＊＊＊以下評價以遊戲PS5版為準＊＊＊

戰鬥系統紮實 但細節打磨不足

雖然一般人對Square Enix的印像主要都是FF和DQ，但其實Square Enix開發動作和動作RPG遊戲也是很有經驗，像是多年前就已經有《誓血龍騎士》系列，當然還有近年的《FF7 Remake》和接下來的《FF16》也是動作RPG。而《Valkyrie Elysium》作為動作RPG遊戲，最重要的戰鬥系統其實是相當不俗；尤其是對於有玩過初代《北歐女神》的玩家而言，更是很能感受到製作組將當年RPG指令玩法融入動作操作裡。

戰鬥系統相當不錯的《Valkyrie Elysium》

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當年《北歐女神》的操作是用三角、正方、圓圈、交叉4個按鍵分別代表一個角色，跟據時間輸入按鍵組合來在一個回合中打出連擊；而在《Valkyrie Elysium》中雖然變成了3D動作遊戲，但也融入了舊時的玩法，按R1+按鍵來召喚英靈，然後玩家可自行配合英靈的攻擊來打出連段。而隨著攻擊連段可以累積神聖戰技計量表，儲滿後可以使用各種神聖戰技；也是比照《北歐女神》中打出高連段可累積計量表來打出英靈角色的特殊攻擊，在設計上是頗有心思。

還有Just Guard、精準迴避、屬性剋制破霸體等動作遊戲常見玩法，動作game玩家摸熟了按鍵操作後很快就能上手

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除了系統設計以外動作遊戲最著重就是打擊感，《Valkyrie Elysium》戰鬥的打擊感也算是不錯，自己實際上手玩的時候比之前看宣傳影片時較好。

有少許令人想起經典日系APRG《伊蘇》系列

不過在戰鬥系統出色的同時，遊戲給記者的感覺是細節打磨不足，像是中文版的字體竟然是新細明體和標楷體，拜託真的，2022年都快完結了，中文版遊戲能否選一些較美觀的字體，給人的感覺就不會那麼像學生功課...

2022年的標楷體遊戲

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遊戲畫面給人感覺仍然是PS4時代的產物，主要是野外和植物看起來有點廉價B級遊戲的味道；建築物內的場景感覺就正常得多。不過當在高速戰鬥時就沒那麼多空瑕去留意畫面細緻度，始終動作遊戲還是流暢度、手感、打擊感比較重要；若以實際遊戲感覺而言記者覺得是可以收貨有餘了。

強敵或Boss戰還會有弱點、部位破壞等設定

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遊戲內容不足是弊端

遊戲畫面雖然不能算很好但也不是壞到能被說成缺點，更大的問題在於遊戲長度/內容量。遊戲一推出次時就已有傳本作流程很短，而撰文之時記者尚未完成遊戲因此無法提供數字，不過據外國遊戲數據網站「How Long to Beat」記載，完成遊戲主線+支線約需要15小時，考慮到遊戲推出不久提供數據的都是打得比較快衝著完成的進度，估計對一般玩家來說遊戲時間大概有20小時左右。

應該因為是早期數據所以通關時間較短，據FAMI通報導也是20小時左右。

雖然動作遊戲遊戲時間較短是正常，但如果20小時都不到就確實是有些太了短；會覺得可惜是難得已有不錯的戰鬥系統了，卻沒有足夠的內容/關卡讓人打個過癮。不過另一方面，嚴格地說本作是「買一送一」遊戲，買豪華版Valkyrie Elysium會送《Valkyrie Profile Lenneth》的移植版，而後者如果認真玩的話過百小時完全不是問題，這樣看的話其實本作仍然是抵買。

《北歐女神》真神作沒有之一，每個人都應該要玩一次的遊戲

不過官方早前公布《Valkyrie Profile Lenneth》的移植需要延後到12月22日才能推出；當然已經預購了豪華版的玩家也能在當日下載遊戲，不用擔心特典被「吃掉」。

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簡結：遊戲並不差但價錢欠競爭力



本作有一定水準，戰鬥系統設計出色，畫面水準稍低於現世代標準但流暢度和速度感搭夠，如果喜歡玩動作或動作RPG遊戲又特價的話，《Valkyrie Elysium》是相當值得一玩；只是若以遊戲的正價479港元而言，記者也可能會傾向選擇市面上其他動作遊戲。當然假若豪華版稍有折扣、「買一送一」有埋《Valkyrie Profile Lenneth》移植版的話，Valkyrie Elysium就變得非常吸引了。



也有不少意見指女主角面容不好看，記者覺得可能是方面和厚唇看起來不像正統日系美少女，也不至於難看，而且偶然有不同造型路線的女主角也不是壞事

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