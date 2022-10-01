PS5 Valkyrie Elysium 女神極樂淨土 玩前必知5件事 戰鬥連技心得｜和前作相隔14年，經典RPG遊戲《Valkryie Profile》北歐女神 / 女神戰記的新作家用遊戲《Valkyrie Elysium》女神極樂淨土已在9月底推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括玩前必知5件事和戰鬥連技心得。



1. 遊戲長度

本作的遊戲流程並不算長，跟據「How Long to Beat」網站及日本Fami通的介紹，整個遊戲的流程大約為20小時左右，以動作遊戲來看雖然算是足夠，但如果是想找一款可以玩數十小時以至更長的作品，《Valkyrie Elysium》就未必是你的最佳選擇。

動作遊戲流程較短也是沒辦法的事

不過，如果預訂了本作豪華版的話，可以在之後12月22日獲得初代《北歐女神》Valkyrie Profile的移植版本《Valkyrie Profile Lenneth》，初代《北歐女神》本身是就是不可多得的神作而且遊戲相當耐玩可玩100小時以上都不是問題；因此若以「買一得二」角度考慮的話就抵得多。

原本預定《Valkyrie Profile Lenneth》是和《Valkyrie Elysium》同步推出，但官方公告因為需要多時間打磨遊戲品質，將《Valkyrie Profile Lenneth》延後到12月22日推出。

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2. 難度不能改

《Valkyrie Elysium》可以在遊戲一開始時選擇Easy、Normal和Hard三個難度，注意不同於現時許多遊戲般可以隨時在設定中更改難度，本作的遊戲難度在選擇好之後就無法再更改；如果對動作遊戲不是十分有自信的話，選難度之前就應慎重一些。

自動選Hard的記者

記者個人而言雖然選了Hard也不覺得太困難，戰鬥都不算太大壓力，Boss也都是一Take過，感覺可以再難一點。不過記者動作遊戲經驗豐富，尼爾自動人形和魂系遊戲全系列全部白金，雖然技術不算很好但始終有經驗搭夠是會容易一點，或者不太能作為參考。

另外是本作被敵人多方向圍攻的情況頗多，建議在設定中將「視角重置:攻擊」打開，這樣視角就會自動轉向玩家正在攻擊的敵人，當然如果你不怕很勤力地經常自己轉視角就沒有需要

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3. 完成教學後馬上學技能/強化武器

完成教學關卡之後玩家會進入英靈殿，然後可以開始進行遊戲第一個章節；這時教學還未會提醒玩家，但其實玩家已經可以學習技能和在存檔點強化武器。很多重要技能如二連跳、極限迴避都等都是一開始就能學習，而且教學關給的資源已能學到好幾個、餘下的可再在第一章學會；在學完這些能增加新動作的技能後操作手感和體驗會大大提升。

動作RPG一大樂趣就是不斷強化同時取得新招式和玩法

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4. 沒事多打箱

遊戲裡有大量木箱等可破壞物件，建議經過的時候順便打一打，因為可以獲得各種用來學習技能和強化武的資源，最主要是有機會獲得珍貴的用來學習技能的「黃色靈魂」；當然本作並不算很缺資源，沒有需要去到主動找箱子砍的程度，但路過見到有一堆箱子時順便砍一砍沒壞處。

砍怪、砍箱子和完成章節都有機會得到黃色靈魂

5. 多解支線任務

在主線章節期間可以接到支線任務，支線任務流程不長、而且可以獲得「永生神酒」等永久強化角色能力的武器以至新的神聖技能等，也有一些小插曲劇情，沒有要趕著直衝爆機的話建議多解解。注意是一些支線任務中還可以再接到其他支線任務，多留意地圖不要錯過。

雖然同時只能裝備4個技能，但其實隨時都可在戰鬥中開選單換技，技能越多便越好

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連招/戰鬥心得 簡單無限連技法

戰鬥主要是留意敵人的霸體和檔格，一些敵人如早期已會遇到的斧頭士兵，在攻擊期間會自帶霸體、就算用三角形的重攻擊來打都打不斷，如果硬要對砍就會被對方的霸體攻擊打到；對付有霸體的敵人就應積極用剋屬性的神聖技能來打出Break。

被圍攻時先用範圍攻擊打出Break再逐隻打是基本

較強或是持盾的敵人會檔格玩家的攻擊，被擋時會出現紅色光圈效果；當然玩家可以選擇一直砍下去壓制直到對方「爆檔」，只是要小心對方會否突然反擊。

攻時時要留意有沒有被對方擋格

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連段方面本作連招的自由度雖然及不上Devil May Cry、尼爾自動人形等高純度動作遊戲，但在動作RPG而言亦已是不錯、能有多種連招；最需要注意的是使用重攻擊（三角形）的招式時會有較長的硬直時間、不能任意取消而只能在特定時間點取消，在熟習這些cancel timing前可能會有不太順手的感覺，但習慣後就很簡單了。

另外是用L2的靈魂鉤爪能夠取消的時間比迴避和跳躍來得多，斬完一套連技後L2再斬一套就可簡單形成無限連技；當然同時也要注意敵人的霸體和反擊，以及會否被其他敵人偷襲打背等。

多用靈魂鉤爪就能簡單造出連段

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