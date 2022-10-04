PlayStation4/5 六款必玩免費遊戲推薦 糖豆人、原神無Plus都玩得｜雖然傳統上會覺得家用機都是用來玩買斷制的單人遊戲，或是玩FIFA、COD等連線對戰遊戲；不過隨著時代不同其實在家中機也有許多較為接近手機遊戲模式的F2P遊戲可玩了。以下介紹6款可在PlayStation 4 / 5玩到的高質免費遊戲，而且就算沒有PS Plus都可玩。



Apex以外仲有唔少免費遊戲 不需PS Plus斷咗會員都玩得

提到PS的免費遊戲相信香港最多人玩的可能是《Apex Legends》；當然除了Apex以外還是有不少選擇。免費遊戲自然代表會有商城、外觀以至抽蛋等收費元素，但另一方面這些F2P雖然要連線但基本都是不需要PS Plus都可遊玩，就算是已經斷了Plus會員的玩家都可以遊玩。

MultiVersus 多元宇宙大亂鬥

簡單理解就是「華納大亂鬥」，玩法和任天堂明星大亂鬥Smash Bros幾乎相同，賣點是可以玩到蝙蝠俠、超人、Rick and Morty、Tom and Jerry、賓尼兔等經典華納角色，DC Fans必玩。

MultiVersus 多元宇宙大亂鬥

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Fall Guys 糖豆人

原本是需要付費購買，不過在稍早時份轉成了跨平台F2P遊戲，在PlayStation或Epic Game Store免費下載即可遊戲。如果是PS5用戶還可以遊玩PS5版，具有增強的視覺和DualSense效果。若果曾經有玩過當年的付費版本，在遊戲變成F2P的現在也可繼續進度及跨平台共用進度，具體方法請見另文教學。

Fall Guys 糖豆人

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Fortnite 要塞英雄

全球最受歡迎的「食雞」遊戲之一，最大特點是其即時建築系統，在對戰中收集物資然後在駁火的期間還可以邊蓋建築物邊對槍。雖然在亞太區比較流行Apex和PUBG，不過在歐美的話始終是Fortnite比較紅，沒玩過的話也是不妨一試。

Fortnite 要塞英雄

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Smite 神之浩劫

可簡單理解為「第三身視角版英雄聯盟」，遊戲基本玩法為大家熟悉的MOBA類對線推塔遊戲，不過視角就為類似魔獸世界般的背後第三身視角，同時遊戲大部份技能以至普攻也是需要自己瞄準的Skill Shot，能體會到和LoL不同的對戰體驗。

Smite 神之浩劫

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Rocket League 火箭聯盟

融合了足球與賽車的體育類遊戲，最大特點是要駕駛賽車來踢波；遊戲的節奏非常快，適合喜歡速度感的朋友，而且每局的對戰時間不長想輕鬆玩一兩場最適合。

Rocket League 火箭聯盟

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原神

現時在全球紅得發紫的RPG遊戲，剛迎來2周年改版開放全新地區「須彌」及一眾新角色。和其他以玩家對戰為主的免費遊戲不同之處是原神是一個沒有玩家對抗、天梯、排位或是對戰成分的遊戲，所以並沒有「遲入坑會輸蝕」之類的問題，充其量是需要花時間完成之前的主線和探索，追上進度後才能遊玩最新的遊戲內容。

原神

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