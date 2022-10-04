Overwatch 2 鬥陣特攻2簡評：節奏變快切排較易 是好壞需時間証明｜《Overwatch 2》鬥陣特攻2將於香港時間10月5日凌晨全球同步推出，今次重新啟作的本作相信機迷們都十分關注，《香港01》科技玩物頻道獲邀參加遊戲優先試玩，以下為遊戲簡評。



6v6改5v5變化大 少一個坦節奏更快切排更易

由Overwatch變成Overwatch 2鬥陣特攻2，最大的改動當然是遊戲模式由原本的6v6（2坦、2輸出、2支援）變成5v5（1坦、2輸出、2支援）。雖然看起來只是每邊抽起一個角色，但實際上對遊戲而言可說是翻天覆地的大變化。

所有角色都經過徹底的平衡改動，主要是由角色類型（坦補DPS）起改動：Overwatch 2中每個角色類都有一個共通的被動，坦是「減少受到的擊退效果，但同時因治療和受傷而獲得的大絕充能減少」、DPS是「擊殺後獲得移動及裝填速度加成」，支援角色則是「隨時間回復自己的生命值」。而一些角色則是直接整個技能都被變換，毀滅拳王亦由DPS變成了坦角。

Overwatch 2推出時將會有35名角色

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傳統上6v6的2坦、2輸出、2支援編成，會分成一個主坦（主要負責堅守陣地和吸收傷害）和一個副坦（主要負責在前線帶領進攻）。但變成5V5只得一個坦之後就不再有主副坦之分了，坦克必須要同時擔當守點和進攻的任務；這會可能會帶來一個變化是某些坦角會在某些模式中較有優勢，例如在需要守住據點的情況下，萊因哈特Reinhardt就可能較有優勢。

在外國測試玩家中不少都認為萊因哈特和新角色霧子是很不錯的組合

另一重大改動是移除了坦角以外的暈眩技能；DPS和支援角色的控制技能最多只有減速或是擊退、只有坦克能夠暈眩對方角色；而每邊只得一個坦克的情況下，被硬控場的情況就減少了許多；換言之就是多了機會「切排」，擁有較高機動力的角色有更多機會可一口氣突入對方後排攻擊對方較脆弱的角色。

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再加上DPS角色的共通天賦「擊殺時獲得移速和裝填速度加成」，使遊戲變得比以前較容易「滾雪球」連殺，畢竟行快一點，或是裝填快一點，很可能就是一次對槍勝負的差距了。像是Genji這種本身有滾雪球特色（擊殺敵人重置左shift技能）的角色就更有爆發力。

改動未必人人愛 但至少會更具觀賞性

遊戲迎來重大改動必定是有人愛有人不愛；以往Overwatch經常被人垢病的地方就是「盾Meta」；即隊伍雙方利用有強力盾/護罩的角色，從遊戲的戰略性來考量，以往的6v6模式的確較有戰略元素和深度，畢竟需要6個人用盡天時地利人和才能「破陣」；但相對地由觀賞角度而言，「盾陣」就不是那麼過癮，始終畫面上看起來就是兩幫人在各自的盾牌後面伸伸縮縮等對方犯錯，較為欠缺激情。

經曾Overwatch的比賽就是「無限盾製」

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而對孤狼玩家的體驗而言，難以突破的盾陣也往往不有趣；始終打槍game的玩家中有不少就是希望得爽快殺敵、殺不到就乾脆被打倒；而不是想要像「Dark Souls」一般歷盡千辛萬苦才能打倒敵人。

畢竟對許多玩家來說比起「戰術」或者「深度」，「爽快感」來得更為重要；其實這比較是口味的問題，很難說哪個較好哪個較差。當然Overwatch 2的新5v5模式會對天梯以至電競賽事會產生什麼變化還是需要等遊戲推出後由玩家來發現和帶領，說不定最後會出現比「盾陣」更差的meta；但至少以現在的改動而言，可以相信Overwatch 2會比原版有更多個人突破、以個人技術表演多連殺從而一口氣突破戰局的場面。

畢竟槍game還是想爽快打槍的人佔多

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新英雄設計不俗 似鼓勵玩家多進攻

在Overwatch 2上市之際會有「垃圾鎮女王」、「索潔恩」和「霧子」三個新角色參戰；特色是她們的傷害都偏高：霧子的苦無有額外爆頭傷害，在對方沒有治療/盾牌的情況下，一般爆頭2發就能擊殺；而垃圾鎮女王的散彈槍在近距離更是有一擊殺的能力，在坦克和支援角色而言是很高的火力。

左起：索潔恩、霧子和垃圾鎮女王

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而索潔恩則像是76和奪命女Widowmaker的混合版，主武器磁軌槍是無後座力高射速的機關槍，特色是在命中敵人時能累積能量，然後可用右鍵打出高威力的單發射擊。

可能是對應遊戲相比以前節奏更快和較鼓勵進攻，新的三個角色都頗具侵略性。個人覺得三位新英雄的設計都不錯，尤其霧子十分討人喜歡；如果將來的Overwatch 2的新角色都能保持相同甚至更高的設計/製作水平，相信鬥陣特攻2在接下來的一段時間都能保持可玩性。

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總結：目前感覺有趣 反正不用錢一試無妨



Overwatch說是正式續作，其實比像較是一次改變經營模式的重啟；當然遊戲迎了多個改動之下和新內容之下和前作相比肯定較有新鮮感，變成5v5以beta的體驗而言亦是有趣。反正遊戲變了免費制，如果本身喜歡第一身射擊或是對戰類遊戲，一試《Overwatch 2》總沒有什壞處。若本身不是特別喜歡對人對戰玩法、只是對PvE模式有興趣的話，也可以先玩AI對戰熟悉一下遊戲手感和角色特性、順便升一升戰鬥通行證解鎖新角色。



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