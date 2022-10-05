日本網民票選「史上最多神作的遊戲主機排行榜」 PS5竟然嬴過了這兩部主機｜由世界上第一部家用遊戲主機「ODYSSEY」推出至今已有50年了，50年來世界各地的科技、遊戲公司推出過無數家用機及手提遊戲機，名留青史的神作遊戲也不在少數；最近就有日本網站舉行投票，選出「神作最多的遊戲機排行榜」，看看你最愛的主機有沒有上榜吧。



任天堂主機包辦頭三名 PS5竟然嬴了GBA、Megadrive

是次投票結果不出所料任天堂系的主機都有相當人氣，以至於頭三名也全由任天堂的主機包辦；當然Sony系的主機也有多部上榜，世嘉也有兩部主機打進頭20名。始終投票在日本網站舉行，在日本本地而言任天堂的佔有率和親和力都比較高更為「入屋」，所以投票結果傾向任天堂系列的主機也是合理結果。而確實任天堂系列的主機亦向來不缺神作，任天堂自家開發的遊戲許多都能登上神作之列，像是Super Mario Odyssey、薩爾達傳說荒野之息等。

記者小時候家中沒有遊戲機，對家用的回憶主要來自去朋友家玩朋友的PlayStation。

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即睇日本網民票選「最多神作遊戲的主機」第10至第1名：



+ 5

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不過記者覺得有一點很奇怪的是，推出只有兩年、獨佔作品並不算多的PS5 PlayStation 5也排在第20位，而名作多得數不完的GBA Game Boy Advance居然排在PS5之後，實在是不太能認同。當然不是說PS5沒有好遊戲，但GBA實在有太多影響深遠的現像級作品，像是惡魔城、火焰之紋章、逆轉裁判、洛克人EXE和洛克人Zero、機戰A/D/J、Pokemon寶石版等等，這樣都不能打進前20實在不太合理。

GBA都唔識，只能說參加投票的人都太年輕了...

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同樣名作輩出的Megadrive排在PS5之後也是令人不解。不過也許參加投票的主要是較輕度和年輕的玩家，所以這些舊主機就算有很多名作、神作，始終認知度不如現代的主機高吧。

日本網民票選「最多神作遊戲的主機」第11~20位：



第20位 PlayStation 5



第19位 PlayStation 3



第18位 Dreamcast



第17位 PlayStation Vita



第16位 PlayStation Portable



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第15位 PlayStation 4



第14位 Wii U



第13位 Nintendo 64



第12位 Nintendo Switch Lite



第11位 GameCube



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